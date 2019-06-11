Ратас выразил признательность служащим в Эстонии французским военным за их союзнический вклад

”Союзнические войска, базирующиеся в Эстонии, Латвии, Литве и Польше, помогают укреплять весь альянс и посылают сигнал о решительном настрое и солидарности НАТО”, — заявил Ратас.

По словам премьер-министра, он рад, что одной из сторон, вносящих свой вклад в боевую группу НАТО, с самого начала стала именно Франция. ”Эстония и Франция являются очень близкими союзниками. Мы похожи в том, что серьезно относимся в обороне и готовы вкладываться там, где это необходимо”, — сказал Ратас и добавил, что французы сыграли важную роль в том, что проект по развертыванию боевой группы НАТО стал историей успеха.

”Помимо очень активного сотрудничества в военной сфере нас связывают тесные политические, экономические и культурные контакты”, — сказал премьер-министр.

С 2018 года Эстония представлена пехотным взводом в размере 50 человек в составе возглавляемой Францией антитеррористической операции ”Бархан” в Республике Мали. Раньше Эстония сотрудничала с Францией в рамках целого ряда миссий ООН и Европейского союза.