11.06.2019, 16:26

Ратас выразил признательность служащим в Эстонии французским военным за их союзнический вклад

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rus.delfi.ee
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Ратас выразил признательность служащим в Эстонии французским военным за их союзнический вклад
Foto: Stenbocki maja

Премьер-министр Юри Ратас встретился сегодня на центральном полигоне Сил обороны с французскими военными, служащими в Эстонии в составе боевой группы НАТО. Французы, завершающие недельные полевые учения, рассказали главе правительства о своем вооружении и задачах.

”Союзнические войска, базирующиеся в Эстонии, Латвии, Литве и Польше, помогают укреплять весь альянс и посылают сигнал о решительном настрое и солидарности НАТО”, — заявил Ратас.

По словам премьер-министра, он рад, что одной из сторон, вносящих свой вклад в боевую группу НАТО, с самого начала стала именно Франция. ”Эстония и Франция являются очень близкими союзниками. Мы похожи в том, что серьезно относимся в обороне и готовы вкладываться там, где это необходимо”, — сказал Ратас и добавил, что французы сыграли важную роль в том, что проект по развертыванию боевой группы НАТО стал историей успеха.

”Помимо очень активного сотрудничества в военной сфере нас связывают тесные политические, экономические и культурные контакты”, — сказал премьер-министр.

С 2018 года Эстония представлена пехотным взводом в размере 50 человек в составе возглавляемой Францией антитеррористической операции ”Бархан” в Республике Мали. Раньше Эстония сотрудничала с Францией в рамках целого ряда миссий ООН и Европейского союза.

По словам премьер-министра, очень важно продолжать развитие наших Сил обороны и укреплять сотрудничество с союзниками. ”Укрепление безопасности Эстонии и всех союзников и последующие шаги по усилению сдерживания и обороны будут в числе основных тем встречи руководителей стран НАТО, которая состоится в конце года”, — подчеркнул Ратас.

Франция с 2017 года участвует в боевой группе расширенного передового присутствия (enhanced Forward Presence) НАТО в Эстонии. Кроме того, Франция является одним из важнейших участников миссии по охране воздушного пространства стран Балтии.

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