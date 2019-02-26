Ратас встретится с премьер-министром Исландии

Jüri Ratas Foto: Priit Simson

Премьер-министр Юри Ратас в среду 27 февраля встречается со своей исландской коллегой Катрин Якобсдоуттир, чтобы обсудить возможности сотрудничества в сфере электронного государственного управления и цифровой экономики, кибербезопасности, трансатлантические связи, а также региональные и связанные с Европейским союзом темы.