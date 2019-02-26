26.02.2019, 13:41

Ратас встретится с премьер-министром Исландии

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Jüri Ratas
Jüri RatasFoto: Priit Simson

Премьер-министр Юри Ратас в среду 27 февраля встречается со своей исландской коллегой Катрин Якобсдоуттир, чтобы обсудить возможности сотрудничества в сфере электронного государственного управления и цифровой экономики, кибербезопасности, трансатлантические связи, а также региональные и связанные с Европейским союзом темы.

Во встрече, которая состоится в Доме Стенбока, примет участие также министр экономики и финансов Исландии Бьярни Бенедиктссон, который сопровождает премьер-министра во время двухдневного визита в Эстонию.

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