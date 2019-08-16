Ратас встретился с Хельме и заверил, что Вахер остается главой полиции

"Сегодня вечером встретился с министром внутренних дел Мартом Хельме и министром финансов Мартином Хельме, чтобы обсудить несогласованные с премьер-министром и правительством шаги по освобождению от должности от должности главы Департамента полиции и погранохраны. По моей оценке, однозначно понятно, что это было совершенно недопустимо и подобные действия не должны повториться. Только в этом случае возможно дальнейшее сотрудничество правительства", — написал Юри Ратас на своей страничке в Facebook.

Ратас добавил, что МВД не начинало и не планирует дисциплинарное расследование в отношении Вахера. По словам премьера, Март и Мартин Хельме готовы восстановить трудовой мир и нормальные отношения с главой департамента. "Я сделаю все возможное, чтобы им помочь", — подчеркнул глава правительства.