Ратас встретился с Хельме и заверил, что Вахер остается главой полиции

Премьер-министр встретился с Мартом и Мартином Хельме в загородном доме. Кажется, конфлик исчерпан.
"Сегодня вечером встретился с министром внутренних дел Мартом Хельме и министром финансов Мартином Хельме, чтобы обсудить несогласованные с премьер-министром и правительством шаги по освобождению от должности от должности главы Департамента полиции и погранохраны. По моей оценке, однозначно понятно, что это было совершенно недопустимо и подобные действия не должны повториться. Только в этом случае возможно дальнейшее сотрудничество правительства", — написал Юри Ратас на своей страничке в Facebook.
Ратас добавил, что МВД не начинало и не планирует дисциплинарное расследование в отношении Вахера. По словам премьера, Март и Мартин Хельме готовы восстановить трудовой мир и нормальные отношения с главой департамента. "Я сделаю все возможное, чтобы им помочь", — подчеркнул глава правительства.
Мартин Хельме так же оповестил о прошедшей встрече — опубликовал фотографию с Ратасом, Майлис Репс и отцом. Он написал, что коалиция сильна, так как у всех есть желание воплотить данные избирателям обещания, а это можно сделать только будучи в правительстве.
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