29.06.2019, 11:18

Ратас: воздушное пространство нашей страны надежно защищено

 (18)
rus.delfi.ee
EST
Ратас: воздушное пространство нашей страны надежно защищено
Foto: Jüri Ratase Facebooki lehekülg

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас посетил вчера базу ВВС в Эмари, где встретился с находящимся в Эстонии подразделением британских боевых вертолетов и отрядом британских ВВС, осуществляющих миссию по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.

"Воздушное пространство нашей страны надежно защищено. В том числе благодаря британским военным, которые в третий раз на авиабазе Эмари выполняют миссию НАТО по Балтийской воздушной безопасности", — написал Ратас в своем Facebook.

"Было приятно получить от союзников подтверждения тому, что эстонско-британское сотрудничество в области обороны по сей день характеризуется самоотверженностью и что наша авиабаза является одной из самых современных в Европе", — добавил он.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также:
Читайте также: