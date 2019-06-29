Ратас: воздушное пространство нашей страны надежно защищено

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас посетил вчера базу ВВС в Эмари, где встретился с находящимся в Эстонии подразделением британских боевых вертолетов и отрядом британских ВВС, осуществляющих миссию по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.
"Воздушное пространство нашей страны надежно защищено. В том числе благодаря британским военным, которые в третий раз на авиабазе Эмари выполняют миссию НАТО по Балтийской воздушной безопасности", — написал Ратас в своем Facebook.
"Было приятно получить от союзников подтверждения тому, что эстонско-британское сотрудничество в области обороны по сей день характеризуется самоотверженностью и что наша авиабаза является одной из самых современных в Европе", — добавил он.
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