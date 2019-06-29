Ратас: воздушное пространство нашей страны надежно защищено

"Воздушное пространство нашей страны надежно защищено. В том числе благодаря британским военным, которые в третий раз на авиабазе Эмари выполняют миссию НАТО по Балтийской воздушной безопасности", — написал Ратас в своем Facebook.

"Было приятно получить от союзников подтверждения тому, что эстонско-британское сотрудничество в области обороны по сей день характеризуется самоотверженностью и что наша авиабаза является одной из самых современных в Европе", — добавил он.