Ратас: военные — это гордость нашего государства

”Присоединяясь к международным коалициям мы осознавали, что защита мира и свободы не является простым и безопасным делом. События последнего времени вновь напомнили нам о том, чем ежедневно рискуют наши военные в тех далеких краях”, — сказал Ратас.

”На прошлой неделе из Ирака пришли очень тревожные новости о ракетном обстреле базы, на которой находились также эстонцы. С точки зрения государства, безопасность наших миротворцев является для нас вопросом первостепенной важности. Поэтому я был рад слышать, что с ними все в порядке, а скоро четверо из них вернутся в Эстонию”, — отметил премьер-министр.

По словам премьер-министра, мир по-прежнему остается неспокойным местом, и эстонские военные по-прежнему должны участвовать в урегулировании международных очагов напряженности и вместе с союзниками защищать общее мировоззрение и идеалы. Только так люди в самых безопасных уголках мира, в том числе в Эстонии, смогут и дальше жить спокойно.

Ратас отметил высокий профессионализм наших военных и сказал, что они являются гордостью нашего государства. По его словам, лишним подтверждением тому стал его октябрьский визит в Афганистан, где на встрече с представителями союзнических войск звучали только похвалы в адрес профессионализма и самоотверженности эстонских солдат.

Премьер-министр сказал, что участвовавшие в международных операциях военные помогли тем самым государству, армии, а также укреплению союзнических связей. Глава правительства также выразил признательность членам семей военных и их близким, чью поддержку находящимся вдали от родины солдатам невозможно переоценить.