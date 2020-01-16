Ратас: военные — это гордость нашего государства

Премьер-министр Юри Ратас в среду принимал в Доме Стенбока военных, который участвовали в международных миссиях в 2018 и 2019 году.
”Присоединяясь к международным коалициям мы осознавали, что защита мира и свободы не является простым и безопасным делом. События последнего времени вновь напомнили нам о том, чем ежедневно рискуют наши военные в тех далеких краях”, — сказал Ратас.
”На прошлой неделе из Ирака пришли очень тревожные новости о ракетном обстреле базы, на которой находились также эстонцы. С точки зрения государства, безопасность наших миротворцев является для нас вопросом первостепенной важности. Поэтому я был рад слышать, что с ними все в порядке, а скоро четверо из них вернутся в Эстонию”, — отметил премьер-министр.
По словам премьер-министра, мир по-прежнему остается неспокойным местом, и эстонские военные по-прежнему должны участвовать в урегулировании международных очагов напряженности и вместе с союзниками защищать общее мировоззрение и идеалы. Только так люди в самых безопасных уголках мира, в том числе в Эстонии, смогут и дальше жить спокойно.
Ратас отметил высокий профессионализм наших военных и сказал, что они являются гордостью нашего государства. По его словам, лишним подтверждением тому стал его октябрьский визит в Афганистан, где на встрече с представителями союзнических войск звучали только похвалы в адрес профессионализма и самоотверженности эстонских солдат.
Премьер-министр сказал, что участвовавшие в международных операциях военные помогли тем самым государству, армии, а также укреплению союзнических связей. Глава правительства также выразил признательность членам семей военных и их близким, чью поддержку находящимся вдали от родины солдатам невозможно переоценить.
Участвовавшие в миссиях военные получили в подарок DVD с фильмом ”Правда и справедливость”.
За 25 лет участие в международных миссиях приняли более 3000 представителей Эстонии. Политика армии в отношении ветеранов миссий предполагает обширные меры поддержки для всех вернувшихся, в том числе период отдыха и восстановления вместе с семьей, консультации и возможности переобучения и повышения квалификации.
В приеме, который традиционно проходит два раза в год, участвовали эстонские военные, которые служили в восьми миссиях в шести странах: Афганистане, Израиле, Ираке, Италии, Ливане и Мали.
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