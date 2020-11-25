Ратас во время обсуждения стратегии "Эстония 2035": план правительства ставит во главу угла человека

Ратас сказал в своем докладе, что подготовленный государством план намечает цели развития Эстонии, желаемые результаты в области их достижения и ставит необходимые задачи, помогая таким образом делать выбор и принимать решения, формирующие будущее страны. ”Эстонии нужно решительнее сфокусироваться на будущем и победить проблемы, которые влияют на нашу жизнь”, — сказал глава правительства.

Инициированная правительством стратегия ”Эстония 2035” на основании общемировых прогнозов и анализа будущего страны формулирует девять одинаково важных потребностей развития и связанные с ними опасности и возможности. В центре стратегии пять целей, которые описывают, какой Эстония должна стать в 2035 году.

Целью стратегии является такая Эстония, в которой живут разумные, деятельные и заботящие о своем здоровье люди. Эстонское общество заботится о своих членах, открыто и готово к сотрудничеству. Жизненная среда в стране учитывает потребности каждого человека, безопасна и хорошо развита. Эстонская экономика сильна, инновативна и ответственна. Эстонское государство прогрессивно, достойно доверия и ставит во главу угла интересы человека. ”Чтобы достичь этих целей и справиться с потребностями развития, нам в ближайшее время потребуются перемены практически во всех сферах жизни”, — подчеркнул премьер-министр.

По словам Ратаса, самые значительные изменения описаны в общей части стратегии, которую должен одобрить парламент. Более детальное описание необходимых действий приведено в программе действий по претворению стратегии в жизнь. Программу действий одобряет правительство, оно же будет ее регулярно пересматривать и обновлять.

Долгосрочная стратегия развития должна, по словам премьер-министра, способствовать решению стоящих перед государством объективных проблем и прогрессу. ”Она должна нести в себе объединяющие общество ценности и цели, оставляя нам всем при этом свободу выбирать путь к достижению этих целей. В ней не стоит искать линеарности, характерной для частного сектора — управление государством гораздо разнообразнее. Исходя из этого, я уверен, что Рийгикогу найдет хороший консенсус в результате обсуждения ”Эстонии 2035”, — сказал Ратас.