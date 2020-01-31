Ратас: Великобритания навсегда останется частью Европы и близким другом Эстонии

Ратас отметил давние связи Эстонии и Великобритании, особенно в области обороны и безопасности. ”Оборонное сотрудничество связывает нас с британцами еще со времен Освободительной войны. Мы высоко ценим их вклад в обеспечение безопасности Балтийского моря и всего НАТО. Также наши военные вместе служили в сложных международных миссиях как в Афганистане, так и в Мали”, — сказал Ратас. В Эстонии базируется один из крупнейших британских зарубежных контингентов. ”Наши страны являются близкими партнерами по НАТО, мы сотрудничаем в Совете безопасности ООН”, — сказал Ратас.



По словам Ратаса, у Эстонии и Великобритании есть еще куда развиваться в плане цифрового и киберсотрудничества. ”Я пригласил своего коллегу Бориса Джонсона на проходящий этой осенью в Эстонии цифровой саммит и предшествующую ему встречу глав правительств Северных стран, Балтийских стран и Ирландии, чтобы вместе обсудить сотрудничество в развитии электронного здравоохранения”, — сказал премьер-министр.

Говоря о дальнейших отношениях Великобритании и Европейского союза, премьер-министр Ратас подчеркнул необходимость сделать все для того, чтобы это было очень содержательное стратегическое партнерство. ”Если мы посмотрим в будущее, то, думаю, Великобритания должна стать особенным партнером для Европейского союза. Над этим мы сейчас работаем. Мы хотим видеть близкое сотрудничество, в первую очередь, в сфере безопасности, внешней и оборонной политики, а также торговли”, — отметил Ратас.

Европейский союз и Великобритания довели вчера до конца заключение договора о выходе. Договор вступает в силу с первого февраля, и с этого дня Великобритания перестанет быть членом Европейского союза. Начнет действовать запланированный до конца года переходный период, во время которого Великобритания и Европейский союз должны будут договориться о будущих отношениях. Во время переходного периода для граждан и предприятий ничего не изменится, останутся в силе те же права и правила передвижения и трудоустройства.