Ратас в свете запланированного референдума: формулировка концепции брака в Конституции достаточная

"По данному вопросу правительство общую точку зрения не сформировало. По моему личному мнению, формулировка концепции брака в Конституции достаточная", – написал Ратас в ответ на запрос Социал-демократической партии, в котором депутаты п числе прочего поинтересовались, почему правительство намеревается провести референдум одновременно с местными выборами.

Ратас ответил, что организация народного голосования касательно института брака в один день с местными выборами прописана в коалиционном договоре.

Председатель республиканской избирательной комиссии Оливер Каск отметил в своем письме министру финансов Мартину Хельме, что готовиться к проведению референдума в один день с местными выборами 2021 года нужно начинать уже этим летом.

Правящие партии обещали провести референдум по вопросу о том, что считается семьей и браком, и вынести на всенародное голосование предложение дополнить конституцию страны пунктом о том, что браком считается союз мужчины и женщины.