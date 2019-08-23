Ратас в Риге: история доказывает, что страны Балтии сильны, когда они вместе

”Балтийская цепь подарила жителям наших стран уверенность в том, что оккупационная власть больше не сможет противостоять естественному стремлению к свободе и следующим шагом станет восстановление государственности. Большая радость — оглянуться назад и убедиться в том, что с символической Балтийской цепи началось сотрудничество, переросшее на сегодняшний день в общение уверенных в себе свободных государств, которое с каждым годом становится только лучше, — сказал премьер-министр Юри Ратас.

”Кроме истории и символов нас также объединяют глобальные цели, как внутри ЕС и НАТО, так и в мировом масштабе, где мы стоим за права небольших государств, свободу и базирующийся на правилах мировой порядок. Образ мысли, который вылился в пакт Молотова-Риббентропа, больше никогда не должен воскреснуть”.

Ратас подчеркнул, что история доказала — вместе Эстония, Латвия и Литва более успешны и сильны.