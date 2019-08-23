Ратас в Риге: история доказывает, что страны Балтии сильны, когда они вместе

”Мы сотрудничаем каждый день, поскольку только общими усилиями можем добиться успеха, например, в проекте Rail Baltic или с синхронизацией электросистем. Как быстро развивающиеся небольшие государства мы обладаем единым видением будущего Европейского союза и его внутреннего рынка, а также проекта будущего бюджета. Также нас роднит понимание того, что НАТО является лучшим гарантом безопасности для нашего региона. И самое важное: между жителями наших стран сложились очень хорошие взаимоотношения, мы — друзья".
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас и премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис встретились в Риге с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем. Кроме того, премьер-министры встретились со спикером Сейма Инарой Мурниеце и возложили венки к памятнику Свободы в Риге, а также посетили выставку, посвященную Балтийской цепи. Затем состоялась неофициальная встреча Балтийского совета министров. Вечером пройдет праздничный концерт, на котором выступит камерный оркестр стран Балтии Kremerata Baltica, а писатели Марис Берзиньш, Хассо Крулль и Владас Бражюнас прочтут свои стихи.
Балтийский совет министров был создан в 1994 году для того, чтобы обеспечить преемственность межправительственного сотрудничества стран Балтии. В этом году в Совете председательствует Латвия, где проходят встречи премьер-министров.
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