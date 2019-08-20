Ратас в последний момент решил, что не пойдет на президентский прием к Кальюлайд(71)
Премьер-министр Юри Ратас в этом году не появился на президентском приеме в честь Дня восстановления независимости, а решил провести праздник в кругу семьи.
Премьер-министр Юри Ратас в этом году не появился на президентском приеме в честь Дня восстановления независимости, а решил провести праздник в кругу семьи.
Вчера Ратас и президент Эстонии Керсти Кальюлайд встречались, чтобы обсудить поведение Мартина Хельме. Вечер закончился тем, что Кальюлайд сказала журналистам, что Хельме не годится на должность министра. Ратас слова президента не прокомментировал.
У премьер-министра был сегодня насыщенный день, он участвовал как в торжественной церемонии 20 августа, так и во встрече с президентом Литвы. Однако в программе правительства указано, что Ратас должен был вечером посетить президентский прием в Розовом саду.
Однако в Кадриорге он так и не появился. На приеме гости даже обсуждали, неужели Ратас решил сбежать от речи президента и острых вопросов журналистов?
Как сообщило бюро премьер-министра, Ратас решил отметить День восстановления независимости в кругу семьи.
Как и ожидалось, на приеме не было и министров от EKRE. Мартин Хельме со вчерашнего вечера так и не ответил на запросы журналистов, зато выставил в Facebook фотографию, где он отмечает праздник "в своем Розовом саду".
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