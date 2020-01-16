Ратас: в этом году нужно наметить новые цели в науке

Ратас говорил и о том, что эстонская наука по всем показателям находится на высшем мировом уровне и играет сверхважную роль в формировании нашего будущего. ”Европа имеет реальные шансы завоевать позицию мирового лидера в сфере экологичных цифровых технологий. Эстония как государство цифровых смарт-технологий и лидер по результатам PISA могла бы взять на себя руководящую роль в том, как вкладываться в развитие „зеленых” технологий и изыскивать возможности для решения крупных проблем государства и общества при помощи технологий и науки”.

"Развитие технологии является прибыльным делом как в публичном, так и в частном секторах. Мне нравится пример системы дистанционного наблюдения SATIKAS, разработанной Департаментом сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA), задача которой — контроль за использованием европейских пособий. SATIKAS использует спутниковые данные и проверяет, насколько выросла трава на поле или прибрежном пастбище — использовал ли фермер свое пособие правильно и выполнил ли свои обязательства вовремя? За счет предупреждения злоупотреблений это решение экономит государству 650 000 евро в год”, — рассказал премьер-министр.

Говоря о государственных инвестициях в НИОКР, премьер-министр указал на то, что добиться успеха в одиночку правительству будет сложно. ”Помимо вклада, который вносит государство, в первую очередь важно, чтобы предприниматели и сами поддерживали инновации, а также деятельность частного сектора в области НИОКР”.

Премьер-министр обратил внимание слушателей на тот факт, что в позапрошлом году лишь 238 предприятий указали в своих отчетах расходы на науку и развитие. ”Я считаю, тут стоит задуматься, ведь в Эстонии действующих предприятий — около сотни тысяч, а то и более. Поэтому предприятий, которые вкладываются в науку и развитие, могло бы быть на несколько порядков больше. Увеличить производительность мы сможем только тогда, когда предприниматели и сами будут инвестировать в науку и развитие”.