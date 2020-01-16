Ратас: в этом году нужно наметить новые цели в науке

Премьер-министр Юри Ратас в среду представил Рийгикогу ежегодный обзор ситуации в сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), подчеркнув, что 2020 год — год постановки новых целей.
”Многие программы развития завершаются, и уже готовятся новые долгосрочные планы. От принятых решений будет зависеть история успеха Эстонии в следующем десятилетии”, — сказал Ратас в своей речи.
По словам премьер-министра, очевидно, что для достижения результатов государство должно обеспечить достаточное финансирование и эффективную организацию науки и инноваций. ”Увеличение финансирования деятельности в сфере НИОКР является cознательным шагом правительства, и мы постоянно делаем это, если говорить об абсолютных цифрах. В этом году финансирование НИОКР из госбюджета выросло до 219 с лишним миллионов евро по сравнению с 207,6 миллиона евро в прошлом году. И это в условиях вынужденной экономии. Выросла и доля затрат на науку — в 2018 году расходы публичного сектора в области НИОКР выросли до 0,79 процента от внутреннего валового продукта (ВВП). Еще год назад они составляли лишь 0,66 процента. Изменение было связано как с более активным использованием средств Евросоюза, так и с ростом финансирования из госбюджета”, — отметил премьер-министр Ратас.
Ратас говорил и о том, что эстонская наука по всем показателям находится на высшем мировом уровне и играет сверхважную роль в формировании нашего будущего. ”Европа имеет реальные шансы завоевать позицию мирового лидера в сфере экологичных цифровых технологий. Эстония как государство цифровых смарт-технологий и лидер по результатам PISA могла бы взять на себя руководящую роль в том, как вкладываться в развитие „зеленых” технологий и изыскивать возможности для решения крупных проблем государства и общества при помощи технологий и науки”.
"Развитие технологии является прибыльным делом как в публичном, так и в частном секторах. Мне нравится пример системы дистанционного наблюдения SATIKAS, разработанной Департаментом сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA), задача которой — контроль за использованием европейских пособий. SATIKAS использует спутниковые данные и проверяет, насколько выросла трава на поле или прибрежном пастбище — использовал ли фермер свое пособие правильно и выполнил ли свои обязательства вовремя? За счет предупреждения злоупотреблений это решение экономит государству 650 000 евро в год”, — рассказал премьер-министр.
Говоря о государственных инвестициях в НИОКР, премьер-министр указал на то, что добиться успеха в одиночку правительству будет сложно. ”Помимо вклада, который вносит государство, в первую очередь важно, чтобы предприниматели и сами поддерживали инновации, а также деятельность частного сектора в области НИОКР”.
Премьер-министр обратил внимание слушателей на тот факт, что в позапрошлом году лишь 238 предприятий указали в своих отчетах расходы на науку и развитие. ”Я считаю, тут стоит задуматься, ведь в Эстонии действующих предприятий — около сотни тысяч, а то и более. Поэтому предприятий, которые вкладываются в науку и развитие, могло бы быть на несколько порядков больше. Увеличить производительность мы сможем только тогда, когда предприниматели и сами будут инвестировать в науку и развитие”.
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