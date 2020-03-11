Ратас: в четверг правительство может запретить все мероприятия с числом участников свыше ста

На инфочасе правительства в Рийгикогу сегодня обсуждались меры, которые правительство и госучреждения могли бы предпринять для снижения риска распространения коронавируса.

Депутат от партии Реформ Кейт Пентус-Розиманнус поинтересовалась у премьера: если Департамент здоровья рекомендует отложить крупные международные мероприятия, то не было бы правильным перенести и крупные внутренние мероприятия. И привела в пример запланированный в ласнамяэском зале "Тондираба" концерт Филиппа Киркорова.

В ответ Ратас сообщил, что правительство на своем заседании в четверг обсудит этот вопрос.

"Завтра у меня в плане сделать правительству ряд предложений, в том числе по применению очень конкретных мер, касающихся внутриэстонских мероприятий", — ответил премьер.

Он стал скрывать, в каком направлении правительство планирует двигаться. Ратас считает, что все мероприятия с числом участников свыше ста скорее всего следует отменить.

"Стоит посмотреть и дальше — на все различные встречи и собрания с участием народа в общественных центрах, а также подумать о выставках, музеях и т.д.", — добавил глава кабинета.

По словам Ратаса, опасность достигла такой фазы, которая требует принятия таких конкретных решений. "Думаю, что завтра правительство ЭР все взвесит и примет по этому поводу решения", — сказал Ратас.