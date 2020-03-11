11.03.2020, 15:10

Ратас: в четверг правительство может запретить все мероприятия с числом участников свыше ста. Концерт Киркорова под угрозой!

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EST 29
Ратас: в четверг правительство может запретить все мероприятия с числом участников свыше ста. Концерт Киркорова под угрозой!
Tiit Blaat

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас сообщил, что правительство в свете распространения коронавируса предпримет шаги, которые касаются общественных мероприятий, а также работы выставок и музеев.

На инфочасе правительства в Рийгикогу сегодня обсуждались меры, которые правительство и госучреждения могли бы предпринять для снижения риска распространения коронавируса.

Депутат от партии Реформ Кейт Пентус-Розиманнус поинтересовалась у премьера: если Департамент здоровья рекомендует отложить крупные международные мероприятия, то не было бы правильным перенести и крупные внутренние мероприятия. И привела в пример запланированный в ласнамяэском зале "Тондираба" концерт Филиппа Киркорова.

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В ответ Ратас сообщил, что правительство на своем заседании в четверг обсудит этот вопрос.

"Завтра у меня в плане сделать правительству ряд предложений, в том числе по применению очень конкретных мер, касающихся внутриэстонских мероприятий", — ответил премьер.

Он не стал скрывать, в каком направлении правительство планирует двигаться. Ратас считает, что все мероприятия с числом участников свыше ста скорее всего следует отменить.

"Стоит посмотреть и дальше — на все различные встречи и собрания с участием народа в общественных центрах, а также подумать о выставках, музеях и т.д.", — добавил глава кабинета.

По словам Ратаса, опасность достигла такой фазы, которая требует принятия таких конкретных решений. "Думаю, что завтра правительство ЭР все взвесит и примет по этому поводу решения", — сказал Ратас.

Рекомендации Департамента здоровья

Если человек подозревает, что заболел коронавирусом, ему необходимо обратиться по телефону к своему семейному врачу или позвонить на телефон семейных врачей 1220. В случае появления более серьезных проблем со здоровьем (например, затрудненного дыхания), нужно позвонить на номер экстренной помощи 112.

Стоит подозревать коронавирус, если человек в последние 14 дней находился в регионе риска и имеет симптомы, характерные для данного заболевания. В противном случае это может быть грипп или гриппоподобный вирус, широко распространенный в Эстонии.

Помимо того, что нужно избегать тесного контакта с людьми, у которых есть симптомы респираторного заболевания, также необходимо соблюдать правил гигиены, правильное и регулярное мытье рук помогает предотвратить инфекционные заболевания.

После возвращения из регионов риска необходимо следить за состоянием здоровья в течение 14 дней, по возможности не ходить на работу или учебу. При повышенной температуре, кашле или затрудненном дыхании необходимо сразу же связаться с врачом и сообщить о своей поездке.

Последняя и проверенная информация как на эстонском, так и на русском языках по поводу коронавируса доступна на домашней странице департамента здоровья: https://www.terviseamet.ee/ru

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