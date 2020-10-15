Ратас: в борьбе с коронавирусом крайне важна координация усилий

По словам премьер-министра Юри Ратаса, на саммите обсуждаются масштабные темы, которые будут определять будущее жителей Европы, но во главе угла вызывающий все большее беспокойство кризис здравоохранения. ”К сожалению, мы видим, что ситуация становится все более сложной, распространение вируса продолжается и число заразившихся растет. Для того, чтобы с этим справиться, крайне важно, чтобы страны ЕС координировали свои усилия”, — сказал премьер-министр.

Говоря о целях в области климата, Ратас отметил что Эстония поддерживает уменьшение выбросов парниковых газов на уровне Европейского союза на 55% к 2030 году. ”Для нас важно, чтобы переход был справедливым и посильным для всех стран и поддерживал экономическую конкурентоспособность”, — сказал Ратас. ”Целью Эстонии является уменьшить выбросы парниковых газов к 2030 году на 70% по сравнению с 1990 годом. На сегодняшний день мы сократили выбросы на 60%. Важно, чтобы могли продолжить прежний курс, например, экологично используя биомассу”, — сказал премьер-министр.

В ходе обсуждения кризиса здравоохранения, вызванного COVID-19, и нынешней эпидемиологической ситуации Европейский совет сосредоточится на дальнейших совместных шагах по борьбе с распространение вируса. Президент Европейской комиссии даст обзор шагов ЕС, связанных с разработкой и распространением вакцины.

Мишель Барнье, возглавляющий переговоры стран-членов с Великобританией, даст обзор состояния переговоров. 31 января этого года Великобритания вышла из ЕС, до конца года действует переходный период, в ходе которого нужно договориться о будущих отношениях.

Европейская комиссия в прошлом месяце выступила с предложением повысить цель в области сокращения выбросов парниковых газов к 2030 году с 40% до 55%. По оценке комиссии, это необходимо, чтобы к 2050 году разумным и реалистичным путем достичь климатической нейтральности. Европейский совет обсудит тему и снова вернется к вопросу в декабре, уже с целью достичь договоренности. В настоящее время решений о дальнейших политических шагах еще не планируется.