30.10.2020, 08:10

Ратас: ухудшающаяся эпидемиологическая ситуация в Европе требует более серьезных совместных усилий

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EST
Valitsuse pressikonverents ühendministeeriumis 24.09.2020
Peaminister Jüri RatasFoto: Jaanus Lensment

Премьер-министр Юри Ратас подчеркнул сегодня вечером на видеовстрече с главами государств и правительств Европейского союза, что ухудшающаяся эпидемиологическая ситуация в Европе требует от стран ЕС быстрого сотрудничества и более серьезных совместных усилий в борьбе с пандемией.

Главы государств и правительств обсудили вопросы тестирования, взаимного признания методов тестирования, единый подход к вакцинации и меры взаимопомощи. В последнюю неделю количество новых случаев заражения в Европе выросло почти наполовину по сравнению с предыдущей неделей.

Премьер-министр Ратас подчеркнул необходимость сосредоточиться на тестировании, связанном с поездками, и единых требованиях к карантину. Правительство сегодня решило, по словам премьер-министра, уменьшить продолжительность самоизоляции в Эстонии с 14 дней до десяти.

”Для того, чтобы люди могли безопасно путешествовать и вернули себе свободу передвижения, нам необходимо договориться о взаимном признании результатов тестирования. Контролировать результаты тестов было бы проще при помощи цифровых решений”, — сказал Ратас. ”Эстония вместе со Всемирной Организацией Здравоохранения работает над решениями, которые, например, позволят проверять результаты тестов и паспорта иммунизации в цифровом формате как в Европе, так и более широко в мире”, — сказал премьер-министр.

Говоря о тестировании, премьер-министр назвал многообещающими экспресс-тесты на наличие антител, однако отметил необходимость тщательно взвесить их результативность и найти самые подходящие способы их использования. ”Мы в Эстонии начали проверять результативность экспресс-тестов на антитела”, — сказал премьер-министр.

Премьер-министр отметил также важность отслеживания контактов путешествующих людей, в том числе в случае пересечения ими границ, и приветствовал быстрый процесс создания единой цифровой анкеты для путешественников.

Руководители стран ЕС обсудили также тему вакцины против COVID-19. Ратас отметил работу ЕС по созданию как можно более широкого портфеля вакцин. ”Также важно, чтобы Европейский союз сохранял единый подход к равному распределению вакцин и определению приоритетных групп, подлежащих вакцинации, — сказал премьер-министр. — Эстония делает все, чтобы быть готовой к использованию вакцины, как только она поступит”. Ратас считает также важным сотрудничество в вопросах транспорта и логистики.

Эстония присоединилась к предварительному договору, который Европейская комиссия заключает с производителями вакцины AstraZeneca и Janssen Pharmaceutica NV, чтобы гарантировать населению Эстонии доступ к необходимым вакцинам. У Европейской комиссии также идут разные этапы переговоров о приобретении вакцины от COVID-19 с фармацевтическими фирмами BioNTech/Pfizer, Curevac, Moderna и Novavax.

Ратас подчеркнул необходимость более тесного сотрудничества стран ЕС в области коммуникации, чтобы бороться с дезинформацией, касающейся вакцин.

Европейский совет принял совместное заявление глав государств и правительств ЕС, в котором они самым жестким образом осуждают террористические атаки против европейских ценностей и выражают солидарность с Францией в совместной борьбе с терроризмом и радикализмом.

В совместном заявлении главы государств и правительств призвали лидеров всего мира работать во имя диалога и взаимопонимания между общинами и религиями.

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