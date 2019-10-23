Ратас: ученые могут во многом способствовать достижению великих целей государства

В качестве примера премьер-министр привел недавно одобренный правительством план достижения климатической нейтральности к середине столетия, вызвавший большой интерес и оживленную дискуссию о том, как достичь более устойчивого развития Эстонии. Один из возможных вариантов предлагает транспортный сектор, где можно предпринять значительные новаторские шаги по использованию возобновляемой энергии. ”Для этого мы должны принимать мудрые решения и внедрять достижения наших ученых, к примеру, в области использования водородной технологии. Это стало бы конкретным шагом в направлении снижения нагрузки на окружающую среду, обеспечения более чистого воздуха и более устойчивого мира”, — сказал Ратас.

Возможности для сотрудничества предполагает также составляемая под руководством государственной канцелярии и министерства финансов долгосрочная стратегия ”Эстония 2035”. ”Мы хотим, чтобы этот документ стал ориентиром для академического сообщества, позволяющим выбирать актуальные для общества проблемы для исследования, — заявил Ратас. — Я уверен, что наука Эстонии может помочь нам адаптироваться к демографическим изменениям, улучшить поведение людей в плане здорового образа жизни и таким образом увеличить продолжительность жиз ни, сохранить природное многообразие, сгладить общественные разногласия, помочь более разумно управлять страной и многое другое”.

Премьер-министр сказал, что вклад в решение важных для государства проблем — это именно то, чего жители Эстонии ждут от академического сообщества. Более тесная взаимосвязь между результатами исследований и проблемами общества поможет популяризировать научную деятельность, экспериментальные разработки и инновации, а также стимулировать интерес к продвижению науки Эстонии. Ратас подтвердил, что все это также поможет нам приблизиться к достижению целей устойчивого развития.

Ратас указал также на то, что конференция завершится обсуждением вмешательства государства в развитие экономики и науки, и призвал серьезно отнестись к этой проблеме. ”Я искренне убежден, что вмешиваться должны мы все: чиновники, политики, предприниматели, представители гражданского общества и все жители Эстонии. Вмешиваться в развитие экономики, делая ее с помощью новых технологий более экологичной. Вмешиваться в тенденции в сфере здравоохранения и увеличивать продолжительность жизни для всех нас с помощью профилактических мер и новых методов лечения. Также вмешиваться в причины, приводящие к социальному неравенству, и проявлять солидарность и эмпатию. Для этого нам необходимы мудрость, большая научная работа и сотрудничество”.

Конференция организована Эстонским научным агентством, комиссией Рийгикогу по вопросам культуры, Советом ректоров, Академией наук Эстонии, Академией молодых ученых Эстонии, а также министерством образования и науки. Это уже шестая конференция такого рода.