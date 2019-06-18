Ратас: у сотрудничества Хорватии и Эстонии большой потенциал

Премьер-министр Юри Ратас встретился сегодня с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович, чтобы обсудить сотрудничество в рамках ЕС и НАТО, инициативу трех морей и двусторонние отношения, сообщает коммуникационное бюро правительства.
”Эстония и Хорватия являются хорошими партнерами в Европейском союзе и союзниками по НАТО. Мы всячески поддерживаем планы правительства Хорватии по присоединению к еврозоне и Шенгенскому пространству, — сказал Ратас на встрече. — Я также желаю Хорватии успехов в первом председательстве в Совете ЕС в начале будущего года. Я рад, что Хорватия планирует в качестве председателя сосредоточиться на вопросах экономического роста и политике расширения, поскольку эти темы считает важными и Эстония”.
Ратас и Грабар-Китарович говорили также о новой бюджетной перспективе ЕС, в которой для Эстонии важны в том числе более плавный переход в категорию государств с более высоким уровнем доходов и более быстрая унификация сельскохозяйственных субсидий. Остановившись на теме сотрудничества в области обороны, премьер-министр поприветствовал недавнее решение Хорватии присоединиться к действующему в Таллинне Центру кибербезопасности НАТО и повторил, что для членов НАТО важно двигаться в сторону увеличения расходов на оборону, чтобы они составляли не менее двух процентов от национального ВВП.
Говоря о двустороннем сотрудничестве, премьер-министр подчеркнул важность цифровой сферы. ”Эстония и Хорватия должны использовать возможности для еще более углубленного сотрудничества в цифровой сфере. С начала этого года граждане Хорватии уже могут пользоваться в Эстонии электронными рецептами. Надеюсь, скоро это станет возможным и для граждан Эстонии в Хорватии”.
На встрече лидеры двух государств обсудили также инициативу трех морей. Такое название получила неофициальная инициатива по сотрудничеству, которая объединяет более десятка стран ЕС из регионов Адриатического, Балтийского и Черного моря: Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Словакию, Словению, Чехию, Венгрию, Болгарию, Австрию и Хорватию. Одной из целей сотрудничества является улучшение путей и средств сообщения в области транспорта, энергетики и в цифровой сфере между регионами Европейского союза. ”Эстония хорошо понимает, как важно сотрудничество между различными регионами Европы. Как самая северная из присоединившихся к инициативе трех морей стран мы считаем большой честью возможность организовать саммит ее участников в следующем году”, — сказал Ратас.
«Никто не помог»: борца утопили в пруду на глазах у девушки
Мелания Трамп на приеме в Лондоне поразила гостей
Видео инцидента с Симоньян и Соболь появилось в Сети
«Соседку забили камнями и сожгли ее дом»