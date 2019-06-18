Ратас: у сотрудничества Хорватии и Эстонии большой потенциал

”Эстония и Хорватия являются хорошими партнерами в Европейском союзе и союзниками по НАТО. Мы всячески поддерживаем планы правительства Хорватии по присоединению к еврозоне и Шенгенскому пространству, — сказал Ратас на встрече. — Я также желаю Хорватии успехов в первом председательстве в Совете ЕС в начале будущего года. Я рад, что Хорватия планирует в качестве председателя сосредоточиться на вопросах экономического роста и политике расширения, поскольку эти темы считает важными и Эстония”.

Ратас и Грабар-Китарович говорили также о новой бюджетной перспективе ЕС, в которой для Эстонии важны в том числе более плавный переход в категорию государств с более высоким уровнем доходов и более быстрая унификация сельскохозяйственных субсидий. Остановившись на теме сотрудничества в области обороны, премьер-министр поприветствовал недавнее решение Хорватии присоединиться к действующему в Таллинне Центру кибербезопасности НАТО и повторил, что для членов НАТО важно двигаться в сторону увеличения расходов на оборону, чтобы они составляли не менее двух процентов от национального ВВП.