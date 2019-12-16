Ратас, Тоом, Рейнсалу и другие. Как отреагировали в Эстонии на скандальное заявление Хельме

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу (Isamaa) отметил, что нашему правительству платят за управление Эстонией, а не Финляндией. ”С Финляндией и ее народом у нас особенные отношения, и я надеюсь, что эти неподобающие комментарии никак на них не повлияют. Финляндия была рядом с нами и в хорошие, и в плохие времена, и эстонское правительство заинтересовано в том, чтобы это сотрудничество между братскими народам, которое мы долгое время считали правильным и разумным, продолжилось”, — сказал он Delfi.

”Член правительства Эстонии, министр внутренних дел Март Хельме сегодняшним своим высказыванием нанес серьезный урон отношениям Эстонии с нашим самым близким союзником и другом Финляндией”, — сказал Delfi евродепутат Урмас Паэт.

Евродепутат Яна Тоом у себя на Facebook отметила, что Хельме привел неверную цитату Ленина и на самом деле она звучала как ”каждую кухарку можно научить управлять государством” и касалась образования.

”Не могу сказать, что слова Хельме меня как-то удивили или лишила дара речи — из детства я помню, что эти профи марксизма-ленинизма слов не выбирают. Они искреннее верят, что их слово — чистое золото, и не терпят инакомыслия. Как мы видим, даже, став помещиками и консерваторами, они сохраняют эту риторику”, — написала Тоом. ”Что такой человек делает в правительстве страны, — это отдельный вопрос. Но он там есть, и остается только тешить себя мыслью, что при каждом дворе есть свой шут”, — добавила она.