Ратас: терпение и сотрудничество более эффективны в политике, чем грубость и жесткость

По словам премьер-министра, за время работы нынешнего правительства — чуть более, чем полгода — был принят ряд важных решений, однако в то же время партнеры по коалиции успели столкнуться с некоторыми преградами и проблемами.

”Правительства могут быть сформированы в том случае, если стремящиеся в коалицию партии настроены на сотрудничество и совместную реализацию единой программы. Коалиции распадаются, когда пропадает желание совместно работать. Сейчас, несмотря на все имеющиеся проблемы, видно, что наши партнеры по коалиции ценят партнерство и при необходимости готовы работать над поиском единого решения возникших проблем”, — сказал премьер-министр.

Такой же линии придерживалось правительство и в случае происходящего вокруг министра сельской жизни. ”Вместо того, чтобы проводить красную черту и выдвигать через средства массовой информации ультиматумы, мы сочли правильным вникнуть в суть проблем и совместно с нашими партнерами принять правильное решение. Я убежден, что в политике гораздо большего можно добиться за счет терпения и сотрудничества, нежели с помощью резкости и грубости”, — отметил Ратас.