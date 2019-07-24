Ратас: сравнивать Европейский союз и СССР неправильно

"У нас нет никаких оснований искать для Евросоюза сравнения в истории. Это неправильные сравнения, искусственные", — сказал Ратас ERR, отвечая на вопрос, как он оценивает слова партнера по коалиции, председателя Консервативной народной партии (EKRE) Марта Хельме, который провел параллель между ЕС и СССР.

"В Эстонии нет ни одной крупной партии, которая бы поставила под сомнение наше членство в Евросоюзе. В коалиционном договоре действующего правительства говорится, что во внешней политике и политике безопасности мы исходим из национальных интересов Эстонии, государственного суверенитета и международного права в соответствии с международными соглашениями и принципами ООН. Мы ведем независимую и последовательную внешнюю политику и политику безопасности прежде всего через наше членство в ЕС и НАТО. Для Эстонии важно единство и сотрудничество Европейского союза и НАТО", — заявил Ратас, добавив, что эти принципы без колебаний подписали все парламентские партии, в том числе и EKRE.