Ратас: сравнивать Европейский союз и СССР неправильно

Сравнение Евросоюза с СССР неправильно, и внешнеполитический курс Эстонии остается прежним, прокомментировал премьер-министр Юри Ратас сделанное во вторник заявление министра внутренних дел Марта Хельме, пишет rus.err.ee.
"У нас нет никаких оснований искать для Евросоюза сравнения в истории. Это неправильные сравнения, искусственные", — сказал Ратас ERR, отвечая на вопрос, как он оценивает слова партнера по коалиции, председателя Консервативной народной партии (EKRE) Марта Хельме, который провел параллель между ЕС и СССР.
"В Эстонии нет ни одной крупной партии, которая бы поставила под сомнение наше членство в Евросоюзе. В коалиционном договоре действующего правительства говорится, что во внешней политике и политике безопасности мы исходим из национальных интересов Эстонии, государственного суверенитета и международного права в соответствии с международными соглашениями и принципами ООН. Мы ведем независимую и последовательную внешнюю политику и политику безопасности прежде всего через наше членство в ЕС и НАТО. Для Эстонии важно единство и сотрудничество Европейского союза и НАТО", — заявил Ратас, добавив, что эти принципы без колебаний подписали все парламентские партии, в том числе и EKRE.
"Поэтому политикам из EKRE в своих высказываниях и действиях следует исходить из указанных принципов. У нас нет никаких оснований искать для Европейского союза сравнения в истории. Они были бы искусственными или просто неверными", — отметил Ратас.
Премьер-министр подтвердил ERR, что внешнеполитический курс Эстонии не изменился, и выход Великобритании из ЕС достоин сожаления.
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