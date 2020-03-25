Ратас сообщил о покупке 150 дыхательных аппаратов, чтобы в Эстонии их было всего 500

Министр внутренних дел Танел Кийк сообщил Delfi, что это дополнительная сумма к уже заказанным ранее 75 новым дыхательным аппаратам.
В различных эстонских больницах сейчас имеется всего 280 дыхательных аппаратов. С новыми аппаратами (75+150) получится всего 505 единиц.
Согласно официальному рапорту касательно COVID-19, в ближайшие недели число инфицированных коронавирусом пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии, может начать резко увеличиваться: через две недели их может быть 100, а через три уже 200-300.
Руководитель PERH отмечает, что дыхательными аппаратами могут управлять только обученные медицинский персонал — нельзя его запустить и оставить следить за ним практиканта или волонтера. Поэтому нужно также будет найти персонал, способный управляться с аппаратами.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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