25.03.2020, 14:22

Ратас сообщил о покупке 150 дыхательных аппаратов, чтобы в Эстонии их было всего 500

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EST 23
Jüri Ratas
Jüri RatasFoto: Andres Putting

Премьер-министр Юри Ратас сообщил в Рийгикогу, что для борьбы с коронавирусом правительство докупило для больниц 150 дыхательных аппаратов. Таким образом в Эстонии их будет всего 505 единиц.

Министр внутренних дел Танел Кийк сообщил Delfi, что это дополнительная сумма к уже заказанным ранее 75 новым дыхательным аппаратам.

В различных эстонских больницах сейчас имеется всего 280 дыхательных аппаратов. С новыми аппаратами (75+150) получится всего 505 единиц.

Согласно официальному рапорту касательно COVID-19, в ближайшие недели число инфицированных коронавирусом пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии, может начать резко увеличиваться: через две недели их может быть 100, а через три уже 200-300.

Руководитель PERH отмечает, что дыхательными аппаратами могут управлять только обученные медицинский персонал — нельзя его запустить и оставить следить за ним практиканта или волонтера. Поэтому нужно также будет найти персонал, способный управляться с аппаратами.

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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