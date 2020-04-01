Ратас сообщил, когда смогут отменить чрезвычайное положение. Планов вводить комендантский час нет

"Одним из важных показателей является то, как будет снижаться ежедневное число зараженных. В настоящее время эта цифра стабильна, и каждый день появляется более 30 новых инфицированных. Мы видим, что растет число госпитализированных и становится больше нуждающихся в интенсивной терапии. Эти показатели являются для нас исходными данными, на основании которых можно будет принимать решение, когда мы сможем вернуться к прежнему положению", - сказал Ратас.

Отвечая на вопрос, будет ли вместо нынешних ограничений введен запрет на полное передвижение на две недели, Ратас сказал, что пока для этого оснований нет.

"Стоит ли вводить полный запрет, это большой вопрос, мы здесь должны учитывать и другие факторы. Для меня самое главное – это жизнь и здоровье людей. Научный совет считает, что сегодняшние действия работают. Следует ли вводить новые ограничения? В данный момент они не нужны. Но это не значит, что сегодня вечером или завтра утром ситуация не изменится и их придется вводить. Но эти решения должны основываться на рекомендациях ученых".

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!