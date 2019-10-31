Ратас: следующий саммит "Трех морей" проведет Эстония

Ратас приветствовал активный интерес Соединенных Штатов к данному начинанию и возможностям, которые оно открывает. ”Эстония решила взять на себя проведение следующего саммита инициативы трех морей. Наша цель — повысить интерес к ней со стороны государств-участников и партнеров и добиться конкретных результатов в ходе обсуждений”, — отметил премьер-министр.

Ратас и министр торговли США говорили также о трансатлантических торговых связях и возможностях эстонских предприятий на американском рынке.

Кроме того, на встрече с председателем комитета по международным отношениям Сената США Джеймсом Ришем обсуждались вопросы, связанные с Россией, и политика безопасности. Говоря о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности, Ратас отметил тесные союзнические отношения двух стран.

”Приверженность США интересам безопасности Эстонии и других стран Балтии бесценна. Я заверяю, что Эстония очень серьезно относится к укреплению самостоятельной обороноспособности, и мы продолжим выделять не менее двух процентов ВВП на нужды обороны”, — сказал Ратас.

На встрече с заместителем министра финансов Джастином Музиничем Ратас рассказал об усилиях Эстонии по борьбе с отмыванием денег. ”Мы прилагаем усилия к тому, чтобы наш финансовый сектор был сильным, а экономическая среда — надежной", — сказал премьер-министр. Кроме того, на встрече шла речь о будущем финансового сектора и о предотвращении возможных новых факторов риска.