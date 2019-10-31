Ратас: следующий саммит "Трех морей" проведет Эстония

Премьер-министр Юри Ратас заверил вчера на встрече с министром торговли США Вилбуром Россом и председателем сенатского комитета по международным отношениям Джеймсом Ришем, что Соединенные Штаты были и остаются для Эстонии незаменимым партнером, с которым налажены тесные связи и отличное сотрудничество. Инициатива трех морей является хорошей возможностью еще более расширить это сотрудничество, открыть для себя новые возможности и привлечь к партнерству новые государства. Также премьер-министр встретился с заместителем министра финансов Джастином Музиничем.
”Эстония и США разделяют одинаковые ценности и одинаково понимают суть стоящих перед миром проблем”, — отметил премьер-министр на встрече с министром торговли США Вилбуром Россом. Говоря о новых возможностях по укреплению трансатлантических соглашений, Ратас остановился на инициативе трех морей, которая является форматом развития экономического сотрудничества для стран Андриатического, Балтийского и Черного моря.
”Цель инициативы, объединяющей 12 стран Европейского союза и США, очень амбициозна. Я уверен, что создание новых коммуникаций в области энергетики, транспорта и цифровой на направлении с Севера на Юг Европы привлечет новую энергию в экономику стран Центральной и Восточной Европы и таким образом поможет росту конкуренции Европейского союза”, — сказал Ратас.
Ратас приветствовал активный интерес Соединенных Штатов к данному начинанию и возможностям, которые оно открывает. ”Эстония решила взять на себя проведение следующего саммита инициативы трех морей. Наша цель — повысить интерес к ней со стороны государств-участников и партнеров и добиться конкретных результатов в ходе обсуждений”, — отметил премьер-министр.
Ратас и министр торговли США говорили также о трансатлантических торговых связях и возможностях эстонских предприятий на американском рынке.
Кроме того, на встрече с председателем комитета по международным отношениям Сената США Джеймсом Ришем обсуждались вопросы, связанные с Россией, и политика безопасности. Говоря о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности, Ратас отметил тесные союзнические отношения двух стран.
”Приверженность США интересам безопасности Эстонии и других стран Балтии бесценна. Я заверяю, что Эстония очень серьезно относится к укреплению самостоятельной обороноспособности, и мы продолжим выделять не менее двух процентов ВВП на нужды обороны”, — сказал Ратас.
На встрече с заместителем министра финансов Джастином Музиничем Ратас рассказал об усилиях Эстонии по борьбе с отмыванием денег. ”Мы прилагаем усилия к тому, чтобы наш финансовый сектор был сильным, а экономическая среда — надежной", — сказал премьер-министр. Кроме того, на встрече шла речь о будущем финансового сектора и о предотвращении возможных новых факторов риска.
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