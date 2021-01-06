Ратас скептически относится ко второму президентскому сроку Кальюлайд

Ратас скептически оценил возможность переизбрания Керсти Кальюлайд на второй срок: "Я думаю, что она приложила максимум усилий в меру своих способностей и желания. Но я надеюсь, что следующий президент Эстонии сделает все для того, чтобы каждый день наводить мосты".

По его словам, следует найти кандидата в президенты, которого поддержит как можно больше политических партий. В любом случае это должен быть человек, который будет во всех смыслах объединять Эстонию.

Премьер-министр твердо отверг возможность, что он сам будет баллотироваться в президенты, отметив, что он был бы готов поддержать кандидатуру бывшего министра образования Майлис Репс.

Выборы президента Эстонии пройдут с 10 августа по 29 сентября.