Ратас скептически относится ко второму президентскому сроку Кальюлайд

Действующий президент Керсти Кальюлайд, безусловно, хороша на своем посту, однако следующий глава государства должен предпринять усилия для объединения общества, считает премьер-министр и председатель Центристской партии Юри Ратас, передает rus.err.ee.
Ратас скептически оценил возможность переизбрания Керсти Кальюлайд на второй срок: "Я думаю, что она приложила максимум усилий в меру своих способностей и желания. Но я надеюсь, что следующий президент Эстонии сделает все для того, чтобы каждый день наводить мосты".
По его словам, следует найти кандидата в президенты, которого поддержит как можно больше политических партий. В любом случае это должен быть человек, который будет во всех смыслах объединять Эстонию.
Премьер-министр твердо отверг возможность, что он сам будет баллотироваться в президенты, отметив, что он был бы готов поддержать кандидатуру бывшего министра образования Майлис Репс.
Выборы президента Эстонии пройдут с 10 августа по 29 сентября.
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