Ратас: сейчас Ярвик не должен подавать в отставку

Сегодня вечером в доме Стенбока премьер-министр Эстонии Юри Ратас провел встречу с партнерами по коалиции.
Собрание длилось чуть более двух часов. После завершения совещания Ратс сообщил, что попросит госсекретаря провести расследование. Премьер также отметил, что сейчас министр сельской жизни Март Ярвик не должен уходить в отставку.
Однако если в ходе расследования выяснится, что Ярвик лгал, то он должен будет подать в отставку.
Вчера министр финансов Мартин Хельме сказал, что если бы министр Март Ярвик ушел в отставку, то стал бы третьим министром, убранным с помощью сфабрикованных обвинений.
На вопрос журналиста том, почему EKRE не готова в интересах мира и спокойствия отказаться от министра Ярвика, Хельме ответил: ”Но это уже третий министр, которого пытаются убрать при помощи сфабрикованных обвинений”.
Врал ли министр сельской жизни Март Ярвик насчет скандала с листерией или нет, не получили четкого ответа ни от премьер-министра Юри Ратаса, ни от самого Ярвика до тех пор, пока министр уже стал главным действующим лицом следующего скандала. В прошлый четверг выяснилось, что советник Ярвика Урмас Арумяэ помимо интересов министра представляет интересы своего адвокатского бюро.
Фракция Партии реформ решила, что составит текст для выражения недоверия Марту Ярвику и начнет собирать подписи в его поддержку.
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