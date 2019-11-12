Ратас: сейчас Ярвик не должен подавать в отставку

Собрание длилось чуть более двух часов. После завершения совещания Ратс сообщил, что попросит госсекретаря провести расследование. Премьер также отметил, что сейчас министр сельской жизни Март Ярвик не должен уходить в отставку.

Однако если в ходе расследования выяснится, что Ярвик лгал, то он должен будет подать в отставку.

Вчера министр финансов Мартин Хельме сказал, что если бы министр Март Ярвик ушел в отставку, то стал бы третьим министром, убранным с помощью сфабрикованных обвинений.

На вопрос журналиста том, почему EKRE не готова в интересах мира и спокойствия отказаться от министра Ярвика, Хельме ответил: ”Но это уже третий министр, которого пытаются убрать при помощи сфабрикованных обвинений”.

Врал ли министр сельской жизни Март Ярвик насчет скандала с листерией или нет, не получили четкого ответа ни от премьер-министра Юри Ратаса, ни от самого Ярвика до тех пор, пока министр уже стал главным действующим лицом следующего скандала. В прошлый четверг выяснилось, что советник Ярвика Урмас Арумяэ помимо интересов министра представляет интересы своего адвокатского бюро.

Фракция Партии реформ решила, что составит текст для выражения недоверия Марту Ярвику и начнет собирать подписи в его поддержку.