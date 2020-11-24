24.11.2020, 19:45

Ратас сделал президенту предложение назначить новых министров


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Keskerakond lahkub Toompeal asuvast büroost
Keskerakond lahkub Toompeal asuvast büroostFoto: Taavi Sepp

Премьер-министр Юри Ратас сегодня вечером предложил президенту назначить новым министром образования и науки Яака Ааба, прежде занимавшего должность министра государственного управления, а новым министром государственного управления — депутата Рийгикогу Аннели Отт.

Президент Керсти Кальюлайд в течение трех дней должна освободить от должности министра государственного управления и назначить в должность новых министров.

После назначения Аннели Отт вступит в должность министра государственного управления, принеся присягу перед Рийгикогу. Поскольку Яак Ааб уже принес присягу, вступая в должность министра государственного управления, он не должен делать этого снова, начиная руководить другим министерством.

Изменения в правительстве вызваны отставкой министра образования и науки Майлис Репс. Репс подала премьер-министру прошение об отставке 20 ноября, на следующий день президент освободила ее от должности.

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