Ратас сделал президенту предложение назначить новых министров

Президент Керсти Кальюлайд в течение трех дней должна освободить от должности министра государственного управления и назначить в должность новых министров.

После назначения Аннели Отт вступит в должность министра государственного управления, принеся присягу перед Рийгикогу. Поскольку Яак Ааб уже принес присягу, вступая в должность министра государственного управления, он не должен делать этого снова, начиная руководить другим министерством.

Изменения в правительстве вызваны отставкой министра образования и науки Майлис Репс. Репс подала премьер-министру прошение об отставке 20 ноября, на следующий день президент освободила ее от должности.