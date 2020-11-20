Ратас считает, что прикладные акты Закона о сожительстве надо принять, но у Центристской партии таких планов нет

Премьер-министр сказал в четверг Delfi, что в интересах правовой ясности надо бы принять прикладные акты к Закону о сожительстве.

"Если теперь подумать обо всей этой дискуссии, то мне, конечно, кажется что мы всё больше понимаем, что нам в эстонском обществе в самом деле требуется принять прикладные акты к Закону о сожительстве, чтобы внести правовую ясность", — сказал Ратас. "И, конечно, эта дискуссия, которая была вокруг вопроса брака в очень многих странах, продолжится".

Заместитель председателя парламентской фракции Центристской партии Андрей Коробейник пояснил сегодня Delfi, что хотя во фракции в последнее время много обсуждали Закон о сожительстве и прикладные акты к нему, каких-то конкретных шагов фракция предпринимать не намерена.

Почему? По мнению Коробейника, такой законопроект не соберет в зале большинство голосов, к тому же в партии по этому вопросу нет единодушия. Коробейник считает, что не только в Центристской партии, но и в Партии реформ мнения по Закону о сожительстве расходятся.

"Теоретически, могли бы, к примеру, с этим проектом выйти социал-демократы, но известно, что за него все депутаты Партии реформ не проголосуют. Там явно есть противники и сторонники", — сказал Коробейник. "В этом смысле сейчас в Рийгикогу просто нет достаточно депутатов, чтобы его принять".

Сам Коробейник согласен со сказанным Ратасом — для того, чтобы появилась правовая ясность, прикладные акты нужно принять.

"Я сам вообще не связывал бы это [Закон о сожительстве] с всенародным референдумом, — сказал депутат. — Речь же на референдуме пойдет о браке. Если ответ будет "да", то ничего ни изменится. Если ответ будет "нет", то само собой тогда нужно буть открыть Закон о семье".

"Центристкая партия как либеральная партия могла бы, конечно, поддержать прикладные акты", — сказал Коробейник, но еще раз в заключение отметил, что консенсунса по этому вопросу добиться сложно.

Каллас: мяч на стороне Центристской партии

Лидер реформистов Кая Каллас считает, что прикладные акты с помощью центристов можно было бы принять.