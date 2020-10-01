Ратас: санкции Евросоюза в отношении Беларуси должны стать ясным сигналом

По словам премьер-министра Юри Ратаса, в фокусе внимания Европейского совета будут многие стратегически важные события, которые происходят по соседству с Европейским союзом, а также в более отдаленных странах. ”Мы должны найти возможность прекратить эскалацию напряженности и обозначить пути сотрудничества для решения глобальных проблем, таких, как пандемия COVID-19 и изменения климата”, — сказал премьер-министр Ратас.

Говоря о ситуации в Республике Беларусь, Ратас отметил важность того, чтобы Европейский союз быстро ввел санкции. ”Речь идет о вопросе, очень знаковом для всего Евросоюза, в котором мы должны как можно быстрее дать ясный сигнал”, — сказал Ратас.

В пятницу дискуссии Европейского совета сфокусируются на темах, которые важны для улучшения функционирования внутреннего рынка Европейского союза и повышения его конкурентоспособности.

”Новый долгосрочный бюджет и план перезапуска экономики позволят нам с умом развивать европейскую экономику, чтобы она вместе с зеленой и цифровой революцией улучшила жизнь европейцев. В Европе много успешных технологических предприятий, но мы должны создать условия для того, чтобы их стало еще больше. Мы должны поставить целью, чтобы в следующее десятилетие росли именно флагманы европейского цифрового мира и инноваций. Мы также хотим, чтобы Европа задавала тон в области новых публичных э-услуг, кибербезопасности, экономики данных и искусственного интеллекта”, — сказал Ратас и привел в пример инициативу Европейской комиссии создать рамки для надежной европейской электронной идентичности.

”Эстония выступила с этим предложением год назад. Мы на своем опыте узнали, как развитие цифрового общества и цифровые услуги упростили жизнь людей, помогают экономить время и деньги. Такая возможность должна появиться у всех европейцев”, — сказал он.

Сегодня лидеры ЕС будут обсуждать внешнюю политику, в первую очередь темы, связанные с Турцией и ситуацией в Восточном Средиземноморье, а также с развитием событий в Нагорном Карабахе. Также главы государств и правительств обсудят отношения с Китаем, ситуацию в Республике Беларусь и отравление Алексея Навального.