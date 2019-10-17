17.10.2019, 10:25

Ратас: роль председателя Европейского совета как создателя и хранителя европейского единства очень важна

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rus.delfi.ee
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Peaminister Jüri Ratas
Peaminister Jüri RatasFoto: Rauno Volmar

Премьер-министр Юри Ратас обсудил во вторник с посетившим Эстонию будущим председателем Европейского совета Шарлем Мишелем важные вопросы, стоящие перед Европой.

По словам премьер-министра Юри Ратаса, рамками для работы членов Европейского союза на ближайшие годы будет служить согласованная стратегия действий. ”Она ставит перед нами глобальные вопросы, на которые мы должны сообща найти ответы. Среди них — безопасность и благосостояние европейцев, вопросы климата и окружающей среды, экономический рост и защита европейских ценностей во всем мире. Это значит, что в последующие годы мы в первую очередь сосредоточимся на том, что важно для наших граждан”, — сказал премьер-министр. Также в числе важных вопросов Ратас упомянул Brexit.

атас считает очень важным единство и активное сотрудничество между странами — членами Европейского союза. ”У председателя Европейского совета очень важная роль в создании и сохранении европейского единства”, — отметил премьер-министр.

Важнейшей задачей в ближайшее время, по словам Ратаса, будет достижение договоренности по долгосрочному бюджету Европейского союза. ”Бюджет покажет, каким мы хотим видеть наше общее будущее. Европейский союз должен направить бюджетные средства на реформы и инвестиции в будущее, а также продолжить поддержку таких направлений как наука, внутренний рынок, политика сплочения и сельское хозяйство”, — сказал премьер-министр.

По словам Ратаса, определять наше будущее все в большей степени будут климатические вопросы. Европейский союз является мировым флагманом в обсуждении этой темы. ”Эстония присоединилась к числу стран, которые поддерживают достижение Евросоюзом климатической нейтральности к 2050 году. Для нас камнем преткновения является сектор энергетики. Но и для всей Европы это означает глобальные перемены. Мы должны быть готовы решать сложные проблемы, но в ходе климатической революции не забывать и о социальных правах”, — подчеркнул Ратас.

Премьер-министр также отметил, что для Эстонии очень важна конкурентоспособность Европейского союза и развитие информационного общества. ”Это будет способствовать всеобщему благосостоянию. Поэтому для нас важно обращать больше внимания на эффективность внутреннего рынка и двигаться вперед в вопросах, согласованных два года назад на Таллиннском цифровом саммите”, — сказал Ратас.

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