Ратас: роль председателя Европейского совета как создателя и хранителя европейского единства очень важна

По словам премьер-министра Юри Ратаса, рамками для работы членов Европейского союза на ближайшие годы будет служить согласованная стратегия действий. ”Она ставит перед нами глобальные вопросы, на которые мы должны сообща найти ответы. Среди них — безопасность и благосостояние европейцев, вопросы климата и окружающей среды, экономический рост и защита европейских ценностей во всем мире. Это значит, что в последующие годы мы в первую очередь сосредоточимся на том, что важно для наших граждан”, — сказал премьер-министр. Также в числе важных вопросов Ратас упомянул Brexit.

атас считает очень важным единство и активное сотрудничество между странами — членами Европейского союза. ”У председателя Европейского совета очень важная роль в создании и сохранении европейского единства”, — отметил премьер-министр.

Важнейшей задачей в ближайшее время, по словам Ратаса, будет достижение договоренности по долгосрочному бюджету Европейского союза. ”Бюджет покажет, каким мы хотим видеть наше общее будущее. Европейский союз должен направить бюджетные средства на реформы и инвестиции в будущее, а также продолжить поддержку таких направлений как наука, внутренний рынок, политика сплочения и сельское хозяйство”, — сказал премьер-министр.