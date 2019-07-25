Ратас: риторика EKRE изменилась, но переходный период еще продолжается

”Я убежден, что риторика [EKRE] изменилась. Здесь у меня иная оценка”, — ответил Ратас на вопрос о том, верит ли он, что риторика EKRE может измениться и как долго он намерен сглаживать высказывания своих партеров по коалиции.

”Как я уже говорил ранее, ясно то, что перейти из оппозиции в коалицию со своим опытом и опытом своей партии, сложно. Должно пройти время. Весной я сказал перед Рийгикогу, что всегда существует определенный переходный период, но он когда-то закончится”, — отметил Ратас.

Он подчеркнул, все политики — члены правительства, депутаты и президент — должны понимать, что их слово имеет очень большой вес, как на внутригосударственном, так и международном уровне.

Ратас еще раз подчеркнул, что нынешнее правительство не намерено менять внешнеполитический курс.