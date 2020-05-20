Ратас рассказал о ситуации с комиссией по надзору за финансированием партий и подготовке ко второй волне коронавируса

Индрек Саар, Лаури Ляэнеметс и Катри Райк попросили премьер-министра высказать свое мнение касательно ситуации с комиссией по надзору за финансированием партий.

Саар попросил пояснить депутатам парламента и общественности Эстонии, какие проблемы были выявлены в действующей системе надзора за финансированием партий; почему эту систему необходимо менять именно сейчас, во время кризиса, и тратить на это рабочие часы Рийгикогу, а также привлекать внимание общественности именно к этому вопросу.

Ратас отметил, что этот вопрос, разумеется, обсуждался между тремя партиями. По его личному мнению, качество надзора за финансированием партий должно быть повышено. ”Надо повысить эффективность”, — дал пояснения Ратас. Он добавил, что Государственный контроль — это надежное, независимое учреждение с необходимыми ресурсами и опытом. Поэтому он может дополнительно повысить качество надзора за финансированием партий.

”На мой взгляд, к производству по этому законопроекту необходимо отнестись серьезно”, — сказал Ратас. По его мнению, предложения Государственного контроля касательно улучшения законопроекта всячески обоснованы.

Кая Каллас отметила, что чрезвычайное положение на настоящий момент отменено. Как уже было неоднократно сказано, возможна вторая волна. Она спросила премьер-министра, какие меры было решено принять для подготовки к этой новой волне.

Ратас ответил, что это действительно очень важный вопрос, но мы сейчас не можем с точностью сказать, как будет выглядеть новая вспышка заболевания. ”На мой взгляд, самое важное — здоровье населения. Именно его мы должны защищать в первую очередь и предпринимать необходимые в связи с этим меры, — подчеркнул Ратас. — Разумеется, ваш вопрос о закрытии определенных секторов экономики и предпринимательства полностью обоснован. На мой взгляд, самый важный урок на будущее — все эти ограничения необходимо вводить как можно более локализованно”.

Ратас также ответил на вопрос Аннели Аккерманн о мерах в сфере туризма, на вопрос Тоомаса Кивимяги о ситуации в авиации, на вопрос Айвара Сыэрда о вышедших из-под контроля расходах в бюджете, на вопрос Урмаса Круузе о Тартуской окружной дороге и на вопрос Кристины Шмигун-Вяхи о жизнестойкой организации спортивных клубов и рекреационных центров.