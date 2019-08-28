Ратас рассказал, какой город в Эстонии уже сейчас может похвастаться всем необходимым для успешного ведения бизнеса

Премьер-министр Юри Ратас участвовал сегодня в конференции для инвесторов ”Другой Палдиски”. По словам Ратаса, проблемы, стоящие перед Палдиски, во многом совпадают с теми, которые стоят как перед Эстонией, так и перед всем миром, однако Палдиски имеет хорошие предпосылки стать важным для всего региона промышленным центром.
”Палдиски может похвастаться удачным месторасположением, быстрыми путями и средствами сообщения и всем необходимым для успешного ведения бизнеса. Поэтому здесь уже работают многие предприятия, которые являются флагманами нашей экономики, как в сфере энергетики и транспорта, так и промышленности, — сказал премьер-министр. — В связи с набирающими сегодня обороты дискуссиями на тему борьбы с изменениями климата стоит упомянуть развитие в Палдиски ветроэнергетики, которая важна не только для местной экономики, но и для будущего всего производства электроэнергии в Эстонии”.
”Помимо сырья и дешевой рабочей силы в будущем мы будем все больше обращать внимание на то, как сделать свою работу более эффективной, обращаться к инновациям и новым технологиям. Это поможет нам сохранить конкурентные преимущества и в дальнейшем”, — пояснил Ратас. ”Благодаря преимуществам Палдиски, у этого региона есть хорошие шансы стать важным промышленным центром на Балтике, который отличается от других именно своей конкурентоспособностью, высокотехнологичным и экологичным предпринимательством и комфортной жилой средой”, — добавил премьер-министр.
По словам Ратаса, роль правительства заключается в том, чтобы поддерживать предпринимательство и предпринимателей в Палдиски. ”Мы делаем это через создание стабильной и благоприятной бизнес-среды, например, совершенствуя решения э-государства и предлагая субсидии для предпринимателей, а также — в качестве владельца — через деятельность предприятий Eesti Energia или Tallinna Sadam”.
Конференция ”Другой Палдиски” собрала в Палдиски инвесторов из Финляндии, Норвегии и Швеции, а также экспертов, ученых, представителей государства и местных самоуправлений. Из членов правительства в конференции также принимают участие министр экономики и инфраструктуры Таави Аас и министр внешней торговли и информационных технологий Керт Кинго.
Мамонову прописали постельный режим до конца сентября
Неожиданный поворот в истории убийства спецназовца
«Форс-мажор»: Россия недосчитается фигуристки
Страны, где не любят русских туристов