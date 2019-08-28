Ратас рассказал, какой город в Эстонии уже сейчас может похвастаться всем необходимым для успешного ведения бизнеса

”Палдиски может похвастаться удачным месторасположением, быстрыми путями и средствами сообщения и всем необходимым для успешного ведения бизнеса. Поэтому здесь уже работают многие предприятия, которые являются флагманами нашей экономики, как в сфере энергетики и транспорта, так и промышленности, — сказал премьер-министр. — В связи с набирающими сегодня обороты дискуссиями на тему борьбы с изменениями климата стоит упомянуть развитие в Палдиски ветроэнергетики, которая важна не только для местной экономики, но и для будущего всего производства электроэнергии в Эстонии”.

”Помимо сырья и дешевой рабочей силы в будущем мы будем все больше обращать внимание на то, как сделать свою работу более эффективной, обращаться к инновациям и новым технологиям. Это поможет нам сохранить конкурентные преимущества и в дальнейшем”, — пояснил Ратас. ”Благодаря преимуществам Палдиски, у этого региона есть хорошие шансы стать важным промышленным центром на Балтике, который отличается от других именно своей конкурентоспособностью, высокотехнологичным и экологичным предпринимательством и комфортной жилой средой”, — добавил премьер-министр.