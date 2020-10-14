Ратас: расходы бюджета-2021 на науку достигнут одного процента ВВП

Премьер-министр Юри Ратас подчеркнул сегодня в речи, произнесенной на научной конференции, важность сотрудничества лиц, отвечающих за формирование политик, ученых и предпринимателей для роста экономики, создания новых конкурентных преимуществ и развития всего эстонского общества.
По словам Ратаса, хорошие предпосылки для совместного формирования будущего создает одобренный правительством проект бюджета, в соответствии с которым в следующем году будет выполнена давняя цель увеличения финансирования науки. Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в 2021 году достигнут 286,4 миллиона евро, что составляет один процент от прогнозируемого ВВП.
”Заметный рост выделяемых на науку средств произошел как в процентном отношении, так и в абсолютных суммах, и это создает новые возможности как для ученых, так и для предприятий, применяющих научные достижения. Помимо этого, возрастет финансирование высшего образования, что обеспечит нас квалифицированной рабочей силой, а ученый мир — молодой сменой”, — сказал премьер-министр на конференции ”Наука как двигатель развития Эстонии. Давайте строить будущее с умом”, которая проходит в конференц-зале Рийгикогу.
Четкое направление движения, по словам Ратаса, задают представленная на этой неделе Рийгикогу стратегия ”Эстония 2035”, в которой отражены важнейшие потребности развития Эстонии, цели и пути их достижения, а также программа развития НИОКР, инноваций и предпринимательства до 2035 года, которая тоже вскоре поступит в парламент. Она означает еще более конкретные планы в сфере научно-исследовательской деятельности. Фокусными темами программы развития являются: обогащение местных ресурсов, цифровые решения, технологии и услуги сферы здравоохранения, инновационные решения в области энергетики и развитие эстонского общества, языка и культуры.
Ратас призвал ученых и предпринимателей предлагать идеи, которые бы помогли развитию нашего общества и создали новые возможности для роста. ”Например, я считаю, что водородные технологии и их потенциал заслуживают более точного анализа. Я с интересом жду предложений, что могло бы стать новым двигателем нашего роста, который создаст возможности для сотрудничества ученых и предпринимателей и таким образом будет способствовать развитию Эстонии”, — сказал он.
По словам премьер-министра, члены экспертного совета по оживлению экономики, который работал летом, также пришли к выводу, что целью нужно ставить укрепление экономики в первую очередь за счет инноваций, дигитализации и экологичного подхода. ”Зеленым и цифровым переворотами, которые будут определять наше будущее, занимаются сегодня все развитые страны. Спрос на новые перспективные решения быстро растет как в Эстонии, так и в международном масштабе”, — сказал глава правительства и выразил уверенность, что у эстонских ученых и предпринимателей есть знания и опыт, которыми поделиться и которые могут лечь в основу новых конкурентных преимуществ. ”Использование этих возможностей поддерживает восстановление нашей экономики и создает долгоиграющие возможности развития как для ученых, так и для бизнеса”.
Ратас сказал, что ситуация, вызванная распространением коронавируса, преподнесла нам много ценных уроков. Он поблагодарил ученых за готовность быстро мобилизоваться и начать исследования COVID-19 и его влияния на самые разные сферы жизни, в том числе на необходимость создавать запасы, душевное здоровье и социально-экономическую сферу. Изучаются также особенности распространения вируса и материалы, которые ему препятствуют. ”Я уверен, что системный подход поможет нам справиться с этим испытанием и лучше подготовиться к новым кризисам”, — сказал премьер.
Он также выразил признательность за профессиональную поддержку ученому совету под руководством профессора Ирьи Лутсар, который дает правительству продуманные и четкие рекомендации. ”Я хочу, чтобы органичное сотрудничество между лицами, формирующими политики, и учеными происходило еще во многих областях, и чтобы для этого не нужны были пандемии. Наши решения, влияющие на будущее, должны приниматься на основании самых лучших знаний и самой свежей информации”, — сказал премьер-министр.
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