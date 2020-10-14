Ратас: расходы бюджета-2021 на науку достигнут одного процента ВВП

По словам Ратаса, хорошие предпосылки для совместного формирования будущего создает одобренный правительством проект бюджета, в соответствии с которым в следующем году будет выполнена давняя цель увеличения финансирования науки. Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в 2021 году достигнут 286,4 миллиона евро, что составляет один процент от прогнозируемого ВВП.

”Заметный рост выделяемых на науку средств произошел как в процентном отношении, так и в абсолютных суммах, и это создает новые возможности как для ученых, так и для предприятий, применяющих научные достижения. Помимо этого, возрастет финансирование высшего образования, что обеспечит нас квалифицированной рабочей силой, а ученый мир — молодой сменой”, — сказал премьер-министр на конференции ”Наука как двигатель развития Эстонии. Давайте строить будущее с умом”, которая проходит в конференц-зале Рийгикогу.

Четкое направление движения, по словам Ратаса, задают представленная на этой неделе Рийгикогу стратегия ”Эстония 2035”, в которой отражены важнейшие потребности развития Эстонии, цели и пути их достижения, а также программа развития НИОКР, инноваций и предпринимательства до 2035 года, которая тоже вскоре поступит в парламент. Она означает еще более конкретные планы в сфере научно-исследовательской деятельности. Фокусными темами программы развития являются: обогащение местных ресурсов, цифровые решения, технологии и услуги сферы здравоохранения, инновационные решения в области энергетики и развитие эстонского общества, языка и культуры.

Ратас призвал ученых и предпринимателей предлагать идеи, которые бы помогли развитию нашего общества и создали новые возможности для роста. ”Например, я считаю, что водородные технологии и их потенциал заслуживают более точного анализа. Я с интересом жду предложений, что могло бы стать новым двигателем нашего роста, который создаст возможности для сотрудничества ученых и предпринимателей и таким образом будет способствовать развитию Эстонии”, — сказал он.