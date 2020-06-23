Ратас: пусть свобода Эстонии длится вечно и сегодня повсюду развеваются наши флаги!

"День Победы — это и время поговорить о наших героях. Как о людях, которые боролись за свободу и независимость Эстонии, так и о тех, кто сегодня защищает нашу безопасность. Также об ответственных женщинах и мужчинах, чья ежедневная работа и добровольный вклад помогают нам преодолевать такие опасности, как коронавирус. Но и о тех жителях, которые, при необходимости, не боятся действовать, чтобы защитить всех нас. Это наше счастье и богатство, что в Эстонии так много таких людей.

В то же время мы должны понять, насколько важно, чтобы каждый из нас был заботливым и внимательным. Наше поведение определяет, как хорошо живется нам самим и нашим близким. На нем основывается и свобода Эстонии, а также продолжительность нашей независимости.

В этом году исполняется 90 лет молодежной организации Кайтселийта — "Молодые орлы" (Noored Kotkad). Поэтому огонь победы доверен лучшим молодым орлам и их наставникам. Вскоре он по всей Эстонии зажжет костры, а тем самым прибавит нам заботы и внимания.

Пусть свобода Эстонии длится вечно, и сегодня повсюду развеваются наши флаги! С Днем Победы и с наступающей Ивановой ночью!" — сказал Ратас.