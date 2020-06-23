Ратас: пусть свобода Эстонии длится вечно и сегодня повсюду развеваются наши флаги!

Ратас сказал на церемонии поднятия флага, зажжения праздничного огня и вручения медалей факелоносцам, что, хотя весна в этом году началась иначе и влияние коронавируса еще ощущается, на суть Дня победы это не повлияло.

”Мы, как и прежде, празднуем мужество наших предков в Освободительной войне, чтобы из побед прошлого черпать гордость и уверенность для будущего. Поэтому особенно символично, что огонь победы несет во все уголки Эстонии именно молодежь”, — сказал он и выразил уверенность, что огонь победы зажжет по всей стране множество костров Ивановой ночи и согреет сердца множества соотечественников. Сегодня молодежная организация Кайтселийта Noored Kotkad (”Орлята”) празднует свое 90-летие, поэтому огонь победы в уезды несут лучшие представители организации и их наставники.

По словам премьер-министра, День победы объединяет людей, и решающими для победы над коронавирусом также стали чувство ответственности наших соотечественников и их готовность заботиться об общественных интересах. Глава правительства призвал всех людей и дальше заботиться друг о друге и о своем здоровье, поскольку заботливое и сознательное поведение является наилучшим способом сохранить здоровье.

По словам Ратаса, День победы — это время говорить о героях, как тех, кто боролся за свободу и восстановление независимости Эстонии, так и тех, кто сегодня стоит за нашу безопасность, а также о людях, кто работал на передовой борьбы с коронавирусом и помог обуздать его.

Он выразил признательность работникам здравоохранения, полицейским, пограничникам, спасателям и работникам Центра тревоги, военным и членам Кайтселийта, женского ополчения, помощникам полицейских, работникам местных самоуправлений и другим живущим среди нас героям, на чьих готовности помочь и мужестве держится наша безопасность. ”Вы являетесь основой нашей культуры готовности. Мы можем рассчитывать на вас в любой ситуации, когда необходимо обеспечить безопасность, и я уверен, что вместе мы сможем добиться того, чтобы, если вирус вернется, вместо того, чтобы закрывать Эстонию, закрыть вирус”, — сказал он.