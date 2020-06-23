23.06.2020, 17:10

Ратас: пусть свобода Эстонии длится вечно и сегодня повсюду развеваются наши флаги!

 (7)
EST
Ратас: пусть свобода Эстонии длится вечно и сегодня повсюду развеваются наши флаги!
Valitsuse kommunikatsioonibüroo

Премьер-министр Юри Ратас, в речи, произнесенной по случаю Дня победы в битве под Вынну во время Освободительной войны, наряду с теми, кто обеспечивает безопасность Эстонии, выразил признательность также тем, чьи усилия на передовой борьбы с эпидемией помогли обуздать коронавирус.

Ратас сказал на церемонии поднятия флага, зажжения праздничного огня и вручения медалей факелоносцам, что, хотя весна в этом году началась иначе и влияние коронавируса еще ощущается, на суть Дня победы это не повлияло.

”Мы, как и прежде, празднуем мужество наших предков в Освободительной войне, чтобы из побед прошлого черпать гордость и уверенность для будущего. Поэтому особенно символично, что огонь победы несет во все уголки Эстонии именно молодежь”, — сказал он и выразил уверенность, что огонь победы зажжет по всей стране множество костров Ивановой ночи и согреет сердца множества соотечественников. Сегодня молодежная организация Кайтселийта Noored Kotkad (”Орлята”) празднует свое 90-летие, поэтому огонь победы в уезды несут лучшие представители организации и их наставники.

По словам премьер-министра, День победы объединяет людей, и решающими для победы над коронавирусом также стали чувство ответственности наших соотечественников и их готовность заботиться об общественных интересах. Глава правительства призвал всех людей и дальше заботиться друг о друге и о своем здоровье, поскольку заботливое и сознательное поведение является наилучшим способом сохранить здоровье.

По словам Ратаса, День победы — это время говорить о героях, как тех, кто боролся за свободу и восстановление независимости Эстонии, так и тех, кто сегодня стоит за нашу безопасность, а также о людях, кто работал на передовой борьбы с коронавирусом и помог обуздать его.

Он выразил признательность работникам здравоохранения, полицейским, пограничникам, спасателям и работникам Центра тревоги, военным и членам Кайтселийта, женского ополчения, помощникам полицейских, работникам местных самоуправлений и другим живущим среди нас героям, на чьих готовности помочь и мужестве держится наша безопасность. ”Вы являетесь основой нашей культуры готовности. Мы можем рассчитывать на вас в любой ситуации, когда необходимо обеспечить безопасность, и я уверен, что вместе мы сможем добиться того, чтобы, если вирус вернется, вместо того, чтобы закрывать Эстонию, закрыть вирус”, — сказал он.

В свете недавних событий премьер-министр подчеркнул также важность гражданской активности. ”Форма сама по себе не делает нашу жизнь лучше или безопаснее. Наша история доказывает, что для того, чтобы наполнить форму содержанием, необходимы готовые действовать мужчины и женщины, которые при необходимости без раздумий начнут действовать, чтобы защитить всех нас. Наше счастье и богатство в том, что среди жителей Эстонии так много таких людей”, — сказал Ратас.

Он добавил, что мы привыкли в День победы подчеркивать это парадом и чествованием защитников Отечества, мы также привыкли к тому, что на параде рядом с нами в знак солидарности и поддержки стоят наши союзнические войска. ”Хотя в этом году День победы празднуется иначе, суть этого праздника не изменилась: мы гордимся своим народом и уверены в поддержке наших союзников и друзей. Мы можем смело праздновать и чувствовать искреннюю радость от того, что по всей Эстонии развиваются национальные флаги”, — сказал он.

"Пусть свобода Эстонии длится вечно, и сегодня повсюду развеваются наши флаги! С Днем Победы и с наступающей Ивановой ночью!" — сказал Ратас.

Читайте также: