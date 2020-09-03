Ратас провел телефонный разговор с госсекретарем США Помпео

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас поговорил по телефону с государственным секретарем США Майком Помпео, в числе прочего обсуждалось потенциальное выдвижение кандидатуры президента Эстонии Керсти Кальюлайд на пост генерального секретаря Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Майк Помпео в своем твиттере отметил, что обсудил с Юри Ратасом экономическое сотрудничество и ситуацию с безопасностью в регионе, передает rus.err.
"Мы ценим приверженность Эстонии в работе с нами посредством как двухсторонних отношений, так и через международные организации, чтобы продвигать разделяемые нами ценности и цели", - написал Помпео.
Ратас в социальных сетях сообщил, что разговор шел об отношениях Эстонии и США, в том числе о сотрудничестве в сфере обороны и об Инициативе трех морей.
"Также обсудили сотрудничество в Совете безопасности ООН и события в Республике Беларусь. По инициативе Эстонии и поддержке других членов ООН, в том числе и США, завтра в Совбезе пройдет неофициальная встреча на тему соблюдения прав человека в Белоруссии. Поблагодарил США за поддержку в организации этой встречи, - написал Ратас. - Кроме того, поговорили о возможном новом генеральном секретаре ОЭСР".
Что заявил именитый адвокат по делу Ефремова
Бесстыдство: что творится на пляжах в Сочи
Не успели оклематься от трагедии, а Ефремов сотворил им еще одну
Свидетель обвинения забил последний гвоздь в гроб защиты Ефремова