Ратас провел телефонный разговор с госсекретарем США Помпео

Майк Помпео в своем твиттере отметил, что обсудил с Юри Ратасом экономическое сотрудничество и ситуацию с безопасностью в регионе, передает rus.err.

"Мы ценим приверженность Эстонии в работе с нами посредством как двухсторонних отношений, так и через международные организации, чтобы продвигать разделяемые нами ценности и цели", - написал Помпео.

Ратас в социальных сетях сообщил, что разговор шел об отношениях Эстонии и США, в том числе о сотрудничестве в сфере обороны и об Инициативе трех морей.

"Также обсудили сотрудничество в Совете безопасности ООН и события в Республике Беларусь. По инициативе Эстонии и поддержке других членов ООН, в том числе и США, завтра в Совбезе пройдет неофициальная встреча на тему соблюдения прав человека в Белоруссии. Поблагодарил США за поддержку в организации этой встречи, - написал Ратас. - Кроме того, поговорили о возможном новом генеральном секретаре ОЭСР".