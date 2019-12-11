11.12.2019, 11:20

Ратас прокомментировал трагедию в Тарту: трудно описать словами чувства, которые это происшествие вызвало


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Valitsuse pressikonverents 21.11.2019
Peaminister Jüri RatasFoto: Madis Veltman

Ночью пожар в жилом доме в Тарту унес жизни семьи из пяти человек. Премьер-министр Юри Ратас выразил в Facebook свои соболезнования.

"Я выражаю искренние соболезнования всем родственникам, друзьям и знакомым семьи, погибшей в результате пожара в Тарту. Трудно описать словами чувства, которые это происшествие вызвало. Скорблю всей душой", — пишет Ратас.

В Тарту в районе Ихасте среди ночи загорелся двухэтажный деревянный дом. О пожаре сообщил человек, проживающий в соседнем доме, отметив, что в нем проживает семья из пяти человек. Прибывшие за считанные минуты спасатели сразу начали тушить пожар, но из-за сильного огня войти в здание не смогли. Когда им удалось проникнуть в дом, в комнатах были обнаружены пять трупов, из них трое — дети.

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