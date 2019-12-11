Ратас прокомментировал трагедию в Тарту: трудно описать словами чувства, которые это происшествие вызвало

"Я выражаю искренние соболезнования всем родственникам, друзьям и знакомым семьи, погибшей в результате пожара в Тарту. Трудно описать словами чувства, которые это происшествие вызвало. Скорблю всей душой", — пишет Ратас.

В Тарту в районе Ихасте среди ночи загорелся двухэтажный деревянный дом. О пожаре сообщил человек, проживающий в соседнем доме, отметив, что в нем проживает семья из пяти человек. Прибывшие за считанные минуты спасатели сразу начали тушить пожар, но из-за сильного огня войти в здание не смогли. Когда им удалось проникнуть в дом, в комнатах были обнаружены пять трупов, из них трое — дети.