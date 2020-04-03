Ратас: прогнозы показывают, что в ближайшие недели ситуация ухудшится

”Сейчас мы занимаемся составлением стратегического плана, в том числе по выходу. Но это не значит, что мы уже преодолели пик кризиса и стали постепенно из него выходить. К моему великому сожалению, сейчас я такого сказать не могу”, — передает ERR слова Ратаса.

При этом, по его словам, есть и положительные новости, но это не значит, что в ближайшее время можно будет снять ограничения. ”Если посмотреть на другие характеристики, например, количество госпитализаций, то здесь в определенной степени произошла стабилизация. Но делать выводы, основываясь на данных нескольких дней, определенно рано. К сожалению, прогнозы показывают, что в последующие недели ситуация скорее ухудшится, чем улучшится”, — отметил премьер.

Он добавил, что пока ужесточение ограничений на передвижение не планируется, но идет разговор о том, как обезопасить основную группу риска (пожилых людей старше 70 лет): ”Сегодня (вчера — прим.ред.) мы обсуждали, что еще нужно сделать для того, чтобы пожилые люди не должны были выходить из своих домов в торговые центы, магазины, залы обслуживания”.

В Эстонии от коронавируса скончались 11 человек

Как мы писали вчера, за сутки от COVID-19 скончались 6 человек. Общее число смертей выросло до 11. Было выявлено 79 новых случаев заражения.