Ратас: прогнозы показывают, что в ближайшие недели ситуация ухудшится

Правительство составляет план по выходу из чрезвычайного положения, но это не значит, что пик коронакризиса уже пройден, сказал премьер-министр Юри Ратас в ”Актуальной камере”.
”Сейчас мы занимаемся составлением стратегического плана, в том числе по выходу. Но это не значит, что мы уже преодолели пик кризиса и стали постепенно из него выходить. К моему великому сожалению, сейчас я такого сказать не могу”, — передает ERR слова Ратаса.
При этом, по его словам, есть и положительные новости, но это не значит, что в ближайшее время можно будет снять ограничения. ”Если посмотреть на другие характеристики, например, количество госпитализаций, то здесь в определенной степени произошла стабилизация. Но делать выводы, основываясь на данных нескольких дней, определенно рано. К сожалению, прогнозы показывают, что в последующие недели ситуация скорее ухудшится, чем улучшится”, — отметил премьер.
Он добавил, что пока ужесточение ограничений на передвижение не планируется, но идет разговор о том, как обезопасить основную группу риска (пожилых людей старше 70 лет): ”Сегодня (вчера — прим.ред.) мы обсуждали, что еще нужно сделать для того, чтобы пожилые люди не должны были выходить из своих домов в торговые центы, магазины, залы обслуживания”.
В Эстонии от коронавируса скончались 11 человек
Как мы писали вчера, за сутки от COVID-19 скончались 6 человек. Общее число смертей выросло до 11. Было выявлено 79 новых случаев заражения.
В период с 1 апреля и до утра 2 апреля из-за вируса COVID-19 в эстонских больницах скончались 6 человек: в больнице Курессааре 73-летняя женщина, 87-летняя женщина и 77-летний мужчина, в Клинике Тартуского университета 55-летний мужчина и 92-летняя женщина, в Северо-Эстонской региональной больнице 86-летняя женщина.
За этот период поступили результаты 1372 тестов на коронавирус, из которых 79 оказались положительными. Среди новых случаев заражения больше всего было выявлено на Сааремаа (30), в Харьюмаа (25), Пярнумаа (6), Ида-Вирумаа (5) и Вильяндимаа (5).
Всего в Эстонии было сделано 15 725 тестов, из которых 858, то есть 5% оказались положительными.
Согласно анализу данных, больше всего зараженных в возрастной группе 50-54 года (11%), 45-49 лет (10%) и 55-59 лет (10%).
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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