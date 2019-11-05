05.11.2019, 15:52

Ратас призывает усилить вектор помощи в следующем долгосрочном бюджете Евросоюза

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Jüri Ratas
Jüri RatasFoto: Ilmar Saabas

Премьер-министр Юри Ратас участвует сегодня в саммите группы 17 друзей политики сплочения Европейского союза в Праге. На встрече обсуждаются следующий долгосрочный бюджет Европейского союза и будущее политики сплочения.

Говоря о следующем долгосрочном бюджете Европейского союза на 2021-2027 год, премьер-министр Юри Ратас подчеркнул необходимость усилить долю политики сплочения по сравнению с нынешними предложениями Европейской комиссии.

«Для того, чтобы Европейский союз был сильным, нам необходимо сосредоточиться на развитии стран-членов и думать о будущем. Наш общий интерес состоит в том, чтобы бюджет Европейского союза на следующий период не уменьшился. Вместе со всеми странами – членами мы работаем во имя того, чтобы благосостояние наших людей росло», - отметил премьер-министр Ратас.

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Во встрече принимают участие Эстония, Болгария, Испания, Хорватия, Италия, Греция, Кипр, Литва, Латвия, Мальта, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Чехия и Венгрия. На саммите друзей политики сплочения планируется принять совместную декларацию.

Целью европейской политики сплочения является поддержка реформ в странах Европейского союза и инвестиций, а также интеграция внутреннего рынка и рост конкурентоспособности Европейского союза на мировой арене. Для этого в жизнь претворяются сотни тысяч различных проектов, тысячи из которых способствовали развитию Эстонии и ее общества.

В течение нынешнего бюджетного периода с 2014 по 2020 год Эстония получит из фондов политики сплочения 3,5 миллиарда евро структурных средств, кроме того, ей полагаются сельскохозяйственные субсидии, а также средства на развитие сельской жизни и рыболовства в размере 1,8 миллиарда.

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