Ратас призывает усилить вектор помощи в следующем долгосрочном бюджете Евросоюза

Во встрече принимают участие Эстония, Болгария, Испания, Хорватия, Италия, Греция, Кипр, Литва, Латвия, Мальта, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Чехия и Венгрия. На саммите друзей политики сплочения планируется принять совместную декларацию.

Целью европейской политики сплочения является поддержка реформ в странах Европейского союза и инвестиций, а также интеграция внутреннего рынка и рост конкурентоспособности Европейского союза на мировой арене. Для этого в жизнь претворяются сотни тысяч различных проектов, тысячи из которых способствовали развитию Эстонии и ее общества.

В течение нынешнего бюджетного периода с 2014 по 2020 год Эстония получит из фондов политики сплочения 3,5 миллиарда евро структурных средств, кроме того, ей полагаются сельскохозяйственные субсидии, а также средства на развитие сельской жизни и рыболовства в размере 1,8 миллиарда.