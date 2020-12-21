Ратас призвал Латвию и Литву присоединиться к пилотному проекту паспорта вакцинации

Премьер-министр Юри Ратас дал обзор выполнения плана эстонского председательства, повестку дня которого в очень значительной степени диктовала пандемия COVID-19. Вместе с тем, продолжалось тесное сотрудничество в области крупных проектов из сферы энергетики, в том числе возобновляемой энергии, и инфраструктуры.

”Я рад, что в это сложное время нам удалось продолжить так тесно общаться с нашими соседями и провести две физические встречи и четыре встречи по видеосвязи”, — сказал премьер-министр Юри Ратас.

Премьер-министры стран Балтии ознакомили друг друга с планами вакцинации в своих государствах и с ситуацией в области движения пассажиров, на которую оказывают влияние как распространение обнаруженного в Великобритании нового штамма коронавируса, так и собственные растущие показатели заражения Балтийских стран. ”Мы сошлись во мнении, что важно продолжать координировать движение через границы между странами Балтии и, в случае необходимости, прилагать совместные усилия для того, чтобы граждане и жители Эстонии, Латвии и Литвы могли, несмотря на ограничения в области авиасообщения, безопасно добраться домой из Великобритании”, — сказал Ратас.

По словам премьер-министра, показали заражения COVID-19 растут во всех трех странах, и мы вынуждены вводить более масштабные ограничения. ”Однако велика надежда на вакцинацию, которая вот-вот должна начаться. План вакцинации одобрен, мы действуем в тесном сотрудничестве с Европейским союзом и координируем свои усилия также с Латвией и Литвой. Хорошо было бы, если бы Латвия и Литва присоединились также к пилотному проекту паспорта вакцинации, который Эстония разрабатывает совместно с ВОЗ”, — подчеркнул Ратас.

Говоря о Rail Baltic, эстонский премьер-министр отметил, что общей целью трех стран является быстро завершить ее строительство. Это поможет обеспечить соглашение, достигнутое на состоявшемся летом Европейском совете, где странам Балтии удалось добиться дополнительного финансирования для Rail Baltic на сумму в 1,38 миллиарда евро на троих.