Ратас призвал членов EKRE прекратить нападки на гинекологов и женщин

"Наше общество всегда легче разрушить, чем объединить. Поэтому каждый политик должен взвешенно и ответственно относиться к своим словам и делам", — отметил Ратас в пятницу, 22 марта.

"К сожалению, обсуждение такой личной и чувствительной темы как аборты, причинило необоснованную боль многим людям. Я приношу извинения всем женщинам, врачам-гинекологам, а также и мужчинам, которых затронула эта тема. Прошу политиков от EKRE серьезно задуматься и понять, что ответственность за возможное вхождение в правительство — это не только приверженность своим взглядам и убеждениям, но и служение всему народу и стране", — добавил Юри Ратас.

"Обвинение врачей-гинекологов и женщин в принятии крайне сложного, с человеческой точки зрения, и очень личного решения- непозволительно. Этому нужно положить конец", — заключил Юри Ратас.

Напомним, на этой неделе зампред EKRE Мартин Хельме обвинил врачей в нарушении клятвы Гиппократа, сказав, что в Эстонии "ежегодно убивают 4500 детей до их появления на свет".