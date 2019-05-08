08.05.2019, 13:50

Ратас примет участие в международной конференции. Хельме считает, что она — часть Теории заговора

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rus.delfi.ee
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Jüri Ratas ja Mart Helme.
Jüri Ratas ja Mart Helme.Foto: Ekspress Meedia

Премьер-министр Юри Ратас посетит Бильдербергская конференцию. По словам Хельме, там, помимо прочего, хотят создать Мировое правительство.

”Бильдербергская группа — серия ежегодных встреч, в которой принимают участие 120-150 представителей сфер политики, образования, медиа, финансов, производства и предпринимательства из Европы и Северной Америки. На встрече обсуждаются на международном уровне актуальные темы и крупные вызовы. Для Эстонии важно активно участвовать во встречах на международном уровне”, — сказал директор по внешней коммуникации Урмас Сеавер.

Он также добавил, что дата мероприятия пока неизвестна.

Март Хельме в эфире своей редиопередаче говорил о роли Бильдерберга в создании Мирового правительства. ”Эти люди на самом деле решают, какие партии и каких политиков поддержать в разных странах”, — заявил консерватор.

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